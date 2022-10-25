https://sputnikarabic.ae/20221025/مصرع-29-ألف-شخص-في-رحلات-الهجرة-لأوروبا-منذ-2014-1069470587.html

مصرع 29 ألف شخص في رحلات الهجرة لأوروبا منذ 2014

مصرع 29 ألف شخص في رحلات الهجرة لأوروبا منذ 2014

لقي أكثر من 29 ألف شخص مصرعهم في رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة. 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T15:31+0000

2022-10-25T15:31+0000

2022-10-25T15:31+0000

مهاجر غير شرعي

منظمة الأمم المتحدة

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وقالت المنظمة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء إن 5 آلاف شخص لقوا حتفهم خلال العامين الماضيين.وحذر مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة من "تزايد أعداد القتلى في طرق الهجرة عبر البحر المتوسط وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة".ووفقا للتقرير، فإن أكثر طرق الهجرة فتكا هو وسط البحر المتوسط حيث لقي 2836 مهاجرا ولاجئا مصرعهم منذ يناير/ كانون الثاني 2021، في محاولة الوصول إلى إيطاليا ومالطا من خلال العبور بشكل أساسي من ليبيا وتونس.أما ثاني أكثر الطرق فتكا هو الطريق الأطلسي من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث تم تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة منذ عام 2021.ولوحظ ارتفاع أعداد الوفيات في مناطق أخرى على الحدود مع أوروبا، وكذلك في اليونان ودول البلقان الغربية والقنال الإنجليزي، وفقا للتقرير.وقال مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة في بيان إن العديد من الوفيات "كان من الممكن تفاديه من خلال المساعدة السريعة والفعالة للمهاجرين المنكوبين".

https://sputnikarabic.ae/20221009/أمريكا-تدعو-ليبيا-لفتح-تحقيق-بعد-مقتل-15-شخصا-من-طالبي-اللجوء-والمهاجرين-غير-النظاميين-في-صبراتة-1068806631.html

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مهاجر غير شرعي, منظمة الأمم المتحدة