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https://sputnikarabic.ae/20221025/مصرع-29-ألف-شخص-في-رحلات-الهجرة-لأوروبا-منذ-2014-1069470587.html
مصرع 29 ألف شخص في رحلات الهجرة لأوروبا منذ 2014
مصرع 29 ألف شخص في رحلات الهجرة لأوروبا منذ 2014
لقي أكثر من 29 ألف شخص مصرعهم في رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T15:31+0000
2022-10-25T15:31+0000
مهاجر غير شرعي
منظمة الأمم المتحدة
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وقالت المنظمة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء إن 5 آلاف شخص لقوا حتفهم خلال العامين الماضيين.وحذر مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة من "تزايد أعداد القتلى في طرق الهجرة عبر البحر المتوسط وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة".ووفقا للتقرير، فإن أكثر طرق الهجرة فتكا هو وسط البحر المتوسط حيث لقي 2836 مهاجرا ولاجئا مصرعهم منذ يناير/ كانون الثاني 2021، في محاولة الوصول إلى إيطاليا ومالطا من خلال العبور بشكل أساسي من ليبيا وتونس.أما ثاني أكثر الطرق فتكا هو الطريق الأطلسي من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث تم تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة منذ عام 2021.ولوحظ ارتفاع أعداد الوفيات في مناطق أخرى على الحدود مع أوروبا، وكذلك في اليونان ودول البلقان الغربية والقنال الإنجليزي، وفقا للتقرير.وقال مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة في بيان إن العديد من الوفيات "كان من الممكن تفاديه من خلال المساعدة السريعة والفعالة للمهاجرين المنكوبين".
https://sputnikarabic.ae/20221009/أمريكا-تدعو-ليبيا-لفتح-تحقيق-بعد-مقتل-15-شخصا-من-طالبي-اللجوء-والمهاجرين-غير-النظاميين-في-صبراتة-1068806631.html
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مهاجر غير شرعي, منظمة الأمم المتحدة
مهاجر غير شرعي, منظمة الأمم المتحدة

مصرع 29 ألف شخص في رحلات الهجرة لأوروبا منذ 2014

15:31 GMT 25.10.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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لقي أكثر من 29 ألف شخص مصرعهم في رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
وقالت المنظمة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء إن 5 آلاف شخص لقوا حتفهم خلال العامين الماضيين.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
أمريكا تدعو ليبيا لفتح تحقيق بعد مقتل 15 شخصا من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين في صبراتة
9 أكتوبر, 16:59 GMT
وحذر مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة من "تزايد أعداد القتلى في طرق الهجرة عبر البحر المتوسط وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة".
ووفقا للتقرير، فإن أكثر طرق الهجرة فتكا هو وسط البحر المتوسط حيث لقي 2836 مهاجرا ولاجئا مصرعهم منذ يناير/ كانون الثاني 2021، في محاولة الوصول إلى إيطاليا ومالطا من خلال العبور بشكل أساسي من ليبيا وتونس.
أما ثاني أكثر الطرق فتكا هو الطريق الأطلسي من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث تم تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة منذ عام 2021.
ولوحظ ارتفاع أعداد الوفيات في مناطق أخرى على الحدود مع أوروبا، وكذلك في اليونان ودول البلقان الغربية والقنال الإنجليزي، وفقا للتقرير.
وقال مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة في بيان إن العديد من الوفيات "كان من الممكن تفاديه من خلال المساعدة السريعة والفعالة للمهاجرين المنكوبين".
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