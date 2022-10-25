https://sputnikarabic.ae/20221025/معلومات-عن-المدرعة-الروسية-بي-تي-إر---80-1069478225.html
معلومات عن المدرعة الروسية "بي تي إر - 80"
معلومات عن المدرعة الروسية "بي تي إر - 80"
تمتلك روسيا عشرات الآلاف من المركبات المدرعة، التي يمكنها تنفيذ مهام عسكرية متنوعة ويشمل ذلك ناقلات الجنود "بي تي إر - 80". 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T20:06+0000
2022-10-25T20:06+0000
2022-10-25T20:06+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وتم تصميم المركبة المدرعة "بي تي إر - 80" لتكون قادرة على نقل جنود المشاة في مناطق القتال وتوفير الدعم النيراني لهم خلال الاشتباك مع العدو، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويمكن للجنود استخدام المركبة "بي تي إر - 80" للاشتباك مع العدو عبر فتحات خاصة من داخل المدرعة وفي ظروف جوية مختلفة.ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "بي تي إر - 80"؟ما هو تسليح المدرعة "بي تي إر - 80"؟وتتمتع المركبة "بي تي إر - 80" بتصميم يمكنها من عبور الموانع المائية والخنادق التي يصل عرض بعضها إلى مترين، إضافة إلى قدرتها على الصعود والهبوط في تضاريس متنوعة بزاوية ميل تصل إلى 30 درجة.ويمكن لهذه المركبة أن ترافق أرتال الدبابات خلال المعارك في ساحات القتال المختلفة بفضل تصميم إطاراتها الذي يمكنها من مواصلة السير لمسافة تصل إلى مئتي كيلومترا حتى عندما يتم استخدام الأعيرة النارية المختلفة لتفريغ الإطارات من الهواء.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
معلومات عن المدرعة الروسية "بي تي إر - 80"
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تمتلك روسيا عشرات الآلاف من المركبات المدرعة، التي يمكنها تنفيذ مهام عسكرية متنوعة ويشمل ذلك ناقلات الجنود "بي تي إر - 80".
وتم تصميم المركبة المدرعة "بي تي إر - 80" لتكون قادرة على نقل جنود المشاة في مناطق القتال وتوفير الدعم النيراني لهم خلال الاشتباك مع العدو، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمكن للجنود استخدام المركبة "بي تي إر - 80" للاشتباك مع العدو
عبر فتحات خاصة من داخل المدرعة وفي ظروف جوية مختلفة.
ما هي المواصفات الفنية للمدرعة "بي تي إر - 80"؟
النوع: مركبة برمائية مدرعة تعمل على 8 إطارات.
مدى المركبة دون التزود بالوقود: 600 كلم.
يمكنها تسلق المرتفعات وعبور الخنادق.
ما هو تسليح المدرعة "بي تي إر - 80"؟
مدفع رشاش عيار 14.5 ملم بـ 500 طلقة بمدى ألفي متر.
مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم بألفي طلقة بمدى 1500 متر.
وتتمتع المركبة "بي تي إر - 80" بتصميم يمكنها من عبور الموانع المائية والخنادق التي يصل عرض بعضها إلى مترين، إضافة إلى قدرتها على الصعود والهبوط في تضاريس متنوعة بزاوية ميل تصل إلى 30 درجة.
ويمكن لهذه المركبة أن ترافق أرتال الدبابات خلال المعارك في ساحات القتال
المختلفة بفضل تصميم إطاراتها الذي يمكنها من مواصلة السير لمسافة تصل إلى مئتي كيلومترا حتى عندما يتم استخدام الأعيرة النارية المختلفة لتفريغ الإطارات من الهواء.