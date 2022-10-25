https://sputnikarabic.ae/20221025/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-وتدمر-مروحيات--1069451283.html
مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وتدمر مهبط مروحيات
مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وتدمر مهبط مروحيات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مقاطعة... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T11:14+0000
2022-10-25T11:14+0000
2022-10-25T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها اليوم، إن "الطيران التكتيكي العملياتي التابع لقوات الفضاء الروسية أسقط طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كالوغا بمقاطعة نيكولاييف".وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 4 نقاط تحكم في مقاطعتي خاركوف ونيكولاييف، وتم تدمير مستودعين للأسلحة والذخائر في مقاطعة نيكولاييف.وأشار البيان إلى إجباط جميع الهجمات التي نفذتها القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، وجاء فيه: ""على محور نيكولايف - كريفوي روغ، شن العدو سلسلة من الهجمات الفاشلة في اتجاه إيشينكو وبروسكينسكوي في مقاطعة خيرسون، وصدت القوات الروسية جميع الهجمات. ونتيجة لذلك، تم تحييد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 دبابات و9 مدرعات و11 سيارة".
https://sputnikarabic.ae/20221025/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-اكثر-من-150-جنديا-أوكرانيا-على-محور-كراسني-ليمان-1069450596.html
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روسيا
مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وتدمر مهبط مروحيات
11:14 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 25.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مقاطعة نيكولاييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها اليوم، إن "الطيران التكتيكي العملياتي التابع لقوات الفضاء الروسية أسقط طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كالوغا بمقاطعة نيكولاييف".
واستهدف الطيران العملياتي، بالإضافة إلى ذلك، مهبط حوامات (طائرات هليكوبتر) بالقرب من قرية ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية
الروسية 4 نقاط تحكم في مقاطعتي خاركوف ونيكولاييف، وتم تدمير مستودعين للأسلحة والذخائر في مقاطعة نيكولاييف.
وأشار البيان إلى إجباط جميع الهجمات التي نفذتها القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، وجاء فيه: ""على محور نيكولايف - كريفوي روغ، شن العدو سلسلة من الهجمات الفاشلة في اتجاه إيشينكو وبروسكينسكوي في مقاطعة خيرسون، وصدت القوات الروسية جميع الهجمات. ونتيجة لذلك، تم تحييد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 دبابات و9 مدرعات و11 سيارة".