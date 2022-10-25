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مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وتدمر مهبط مروحيات
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221025/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-وتدمر-مروحيات--1069451283.html
مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وتدمر مهبط مروحيات
مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وتدمر مهبط مروحيات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مقاطعة... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T11:14+0000
2022-10-25T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها اليوم، إن "الطيران التكتيكي العملياتي التابع لقوات الفضاء الروسية أسقط طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كالوغا بمقاطعة نيكولاييف".وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 4 نقاط تحكم في مقاطعتي خاركوف ونيكولاييف، وتم تدمير مستودعين للأسلحة والذخائر في مقاطعة نيكولاييف.وأشار البيان إلى إجباط جميع الهجمات التي نفذتها القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، وجاء فيه: ""على محور نيكولايف - كريفوي روغ، شن العدو سلسلة من الهجمات الفاشلة في اتجاه إيشينكو وبروسكينسكوي في مقاطعة خيرسون، وصدت القوات الروسية جميع الهجمات. ونتيجة لذلك، تم تحييد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 دبابات و9 مدرعات و11 سيارة".
https://sputnikarabic.ae/20221025/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-اكثر-من-150-جنديا-أوكرانيا-على-محور-كراسني-ليمان-1069450596.html
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روسيا

مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وتدمر مهبط مروحيات

11:14 GMT 25.10.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 25.10.2022)
© phil drake/Cover Imagesمعركة جوية بين سو-27 وإف-16
معركة جوية بين سو-27 وإف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© phil drake/Cover Images
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام الطيران العملياتي والتكتيكي التابع لقوات الفضاء الروسية بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مقاطعة نيكولاييف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها اليوم، إن "الطيران التكتيكي العملياتي التابع لقوات الفضاء الروسية أسقط طائرة ميغ 29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كالوغا بمقاطعة نيكولاييف".
واستهدف الطيران العملياتي، بالإضافة إلى ذلك، مهبط حوامات (طائرات هليكوبتر) بالقرب من قرية ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
11:02 GMT
وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 4 نقاط تحكم في مقاطعتي خاركوف ونيكولاييف، وتم تدمير مستودعين للأسلحة والذخائر في مقاطعة نيكولاييف.
وأشار البيان إلى إجباط جميع الهجمات التي نفذتها القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، وجاء فيه: ""على محور نيكولايف - كريفوي روغ، شن العدو سلسلة من الهجمات الفاشلة في اتجاه إيشينكو وبروسكينسكوي في مقاطعة خيرسون، وصدت القوات الروسية جميع الهجمات. ونتيجة لذلك، تم تحييد أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 دبابات و9 مدرعات و11 سيارة".
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