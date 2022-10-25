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https://sputnikarabic.ae/20221025/منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-يعرب-عن-قلقه-بشأن-محاولات-فرض-سقف-أسعار-لأسباب-سياسية-1069467871.html
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه بشأن محاولات فرض سقف أسعار لأسباب سياسية
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه بشأن محاولات فرض سقف أسعار لأسباب سياسية
أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:45+0000
2022-10-25T14:45+0000
اقتصاد
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في البيان الوزاري خلال اجتماع المنتدى على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق والترتيبات الخاصة بالعقود والاستثمارات".وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية".وتابع بيان المنتدى: "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".تم عقد المنتدى بحضور وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء وأبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.
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اقتصاد, الجزائر, روسيا
اقتصاد, الجزائر, روسيا

منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه بشأن محاولات فرض سقف أسعار لأسباب سياسية

14:45 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في البيان الوزاري خلال اجتماع المنتدى على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق والترتيبات الخاصة بالعقود والاستثمارات".
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19 أكتوبر, 15:46 GMT
وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية".
وتابع بيان المنتدى: "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
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تم عقد المنتدى بحضور وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء وأبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.
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