https://sputnikarabic.ae/20221025/منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-يعرب-عن-قلقه-بشأن-محاولات-فرض-سقف-أسعار-لأسباب-سياسية-1069467871.html
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه بشأن محاولات فرض سقف أسعار لأسباب سياسية
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه بشأن محاولات فرض سقف أسعار لأسباب سياسية
أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:45+0000
2022-10-25T14:45+0000
2022-10-25T14:45+0000
اقتصاد
الجزائر
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في البيان الوزاري خلال اجتماع المنتدى على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق والترتيبات الخاصة بالعقود والاستثمارات".وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية".وتابع بيان المنتدى: "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".تم عقد المنتدى بحضور وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء وأبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.
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اقتصاد, الجزائر, روسيا
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه بشأن محاولات فرض سقف أسعار لأسباب سياسية
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أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.
القاهرة - سبوتنيك
. وجاء في البيان الوزاري خلال اجتماع المنتدى على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها
، وأوضاع السوق والترتيبات الخاصة بالعقود والاستثمارات".
وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية".
وتابع بيان المنتدى: "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق
، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
تم عقد المنتدى بحضور وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء
وأبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.