https://sputnikarabic.ae/20221025/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-تعلن-بدء-صناعة-المفاعلات-النووية-محليا-1069467741.html
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن بدء صناعة المفاعلات النووية محليا
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن بدء صناعة المفاعلات النووية محليا
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن "بدء صناعة المفاعلات النووية محليا". 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:38+0000
2022-10-25T14:38+0000
2022-10-25T14:38+0000
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وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: "قررنا التخلص من الضجة النووية لأن الأطراف الأخرى تريد عرقلة تقدمنا في المجال النووي من خلال توجيه الاتهامات".وأضاف:" بدأنا التمهيد لتصميم وبناء المفاعلات من منظور مختلف وعلى مستويات مختلفة، ووضعنا توطينها على جدول الأعمال"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وكانت المنظمة الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، أنه "سيتم إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس نظرا لإمكانيات المحافظة".وقال إسلامي، خلال حفل تدشين مشروع متعلق بالإشعاع، إن "خطة المنظمة هي إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس"، معربًا عن أمله أن "يتم استخدامه للأنشطة التعليمية والصناعية في المحافظة من خلال إنشاء مفاعل جديدة".وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، الاتفاق على توثيق العلاقات بين منظمة الطاقة الذرية في بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأوضحت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، في يريفان، مشيرًا إلى تبادل إيران الرسائل مع الجانب الأمريكي في الأسابيع والأيام الماضية بشأن عملية مفاوضات رفع الحظر.ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود اتهامات لأنشطة إيران النووية السلمية، نافيًا وجود مثل هذه الاتهامات، بدعوى أنه لا أساس لها من الصحة، وتم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية.
https://sputnikarabic.ae/20221025/إيران-تؤكد-استعدادها-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جيد-ومستديم-وتطالب-أمريكا-بالتخلي-عن-سلوكها-المخادع-1069438170.html
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إيران, أخبار إيران, الطاقة النووية, محطة الطاقة النووية
إيران, أخبار إيران, الطاقة النووية, محطة الطاقة النووية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن بدء صناعة المفاعلات النووية محليا
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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن "بدء صناعة المفاعلات النووية محليا".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: "قررنا التخلص من الضجة النووية لأن الأطراف الأخرى تريد عرقلة تقدمنا في المجال النووي من خلال توجيه الاتهامات".
وأضاف:" بدأنا التمهيد لتصميم وبناء المفاعلات من منظور مختلف وعلى مستويات مختلفة، ووضعنا توطينها على جدول الأعمال"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية
.
وكانت المنظمة الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، أنه "سيتم إنشاء موقع نووي شامل في محافظة فارس نظرا لإمكانيات المحافظة".
وقال إسلامي، خلال حفل تدشين مشروع متعلق بالإشعاع، إن "خطة المنظمة هي إنشاء موقع نووي شامل
في محافظة فارس"، معربًا عن أمله أن "يتم استخدامه للأنشطة التعليمية والصناعية في المحافظة من خلال إنشاء مفاعل جديدة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، الاتفاق على توثيق العلاقات بين منظمة الطاقة الذرية في بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضحت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، في يريفان، مشيرًا إلى تبادل إيران الرسائل مع الجانب الأمريكي في الأسابيع والأيام الماضية بشأن عملية مفاوضات رفع الحظر.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى وجود اتهامات لأنشطة إيران النووية السلمية
، نافيًا وجود مثل هذه الاتهامات، بدعوى أنه لا أساس لها من الصحة، وتم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية.