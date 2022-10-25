https://sputnikarabic.ae/20221025/موسكو-تؤكد-أن-التهديد-باستخدام-كييف-قنبلة-قذرة-مرتفع-ولدى-أوكرانيا-القدرة-على-صنعها-1069475806.html

موسكو تؤكد أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع ولدى أوكرانيا القدرة على صنعها

موسكو تؤكد أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع ولدى أوكرانيا القدرة على صنعها

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع، وأنه لدى أوكرانيا... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T18:23+0000

2022-10-25T18:23+0000

2022-10-25T18:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في إحاطة بهذا الصدد: "نعتقد أن هذا خطر جسيم للغاية، وتهديد خطير. أوكرانيا لديها الإمكانية وأوكرانيا لديها كل الأسباب لاستخدامها".ووفقًا له، فإن نظام زيلينسكي يسعى لإشراك الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهو أمر خطير جدا ولكنه مفيد لنظام زيلينسكي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون في الأيام المقبلة، إلى كييف و"جولتيه فودي"، وذلك عقب تحذيرات روسيا بشأن إعداد أوكرانيا لـ "قنبلة قذرة"، مشيرا إلى أنه قد تظهر النتائج الأولية لزيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.وقال أوليانوف، لقناة "روسيا 24" : "في الأيام المقبلة، سيتوجه عدد من المفتشين إلى كييف ومدينة "جولتيه فودي" (بمقاطعة دنيبيربيتروفسك)".وأضاف أوليانوف: "عادةً ما تتضمن عمليات التفتيش هذه أخذ عينات، ويستغرق تحليلها وقتا طويلا، شهرين، كقاعدة عامة، أي في غضون أسبوع تقريبا أو نحو ذلك، سنعرف النتائج الأولية لهذه الزيارة، ولن تظهر النتائج النهائية قريبا".وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وافق على إرسال خبراء إلى أوكرانيا بعد إعلان روسيا بشأن خطط صنع "قنبلة قذرة" من قبل كييف. وفي وقت لاحق، أخبر ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكالة "سبوتنيك"، أن المنظمة تلقت دعوة من كييف لزيارة أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221025/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيتوجهون-إلى-كييف-بعد-أنباء-عن-تحضير-أوكرانيا-لـقنبلة-قذرة-1069456498.html

https://sputnikarabic.ae/20221024/الأمم-المتحدة-تدعو-لتجنب-التصعيد-بعد-تحذير-موسكو-بشأن-القنبلة-القذرة--1069427211.html

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