عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221025/موسكو-تؤكد-أن-التهديد-باستخدام-كييف-قنبلة-قذرة-مرتفع-ولدى-أوكرانيا-القدرة-على-صنعها-1069475806.html
موسكو تؤكد أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع ولدى أوكرانيا القدرة على صنعها
موسكو تؤكد أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع ولدى أوكرانيا القدرة على صنعها
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع، وأنه لدى أوكرانيا... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T18:23+0000
2022-10-25T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629522_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8b99503af09252cc789e3a39cb028bfd.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في إحاطة بهذا الصدد: "نعتقد أن هذا خطر جسيم للغاية، وتهديد خطير. أوكرانيا لديها الإمكانية وأوكرانيا لديها كل الأسباب لاستخدامها".ووفقًا له، فإن نظام زيلينسكي يسعى لإشراك الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهو أمر خطير جدا ولكنه مفيد لنظام زيلينسكي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون في الأيام المقبلة، إلى كييف و"جولتيه فودي"، وذلك عقب تحذيرات روسيا بشأن إعداد أوكرانيا لـ "قنبلة قذرة"، مشيرا إلى أنه قد تظهر النتائج الأولية لزيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.وقال أوليانوف، لقناة "روسيا 24" : "في الأيام المقبلة، سيتوجه عدد من المفتشين إلى كييف ومدينة "جولتيه فودي" (بمقاطعة دنيبيربيتروفسك)".وأضاف أوليانوف: "عادةً ما تتضمن عمليات التفتيش هذه أخذ عينات، ويستغرق تحليلها وقتا طويلا، شهرين، كقاعدة عامة، أي في غضون أسبوع تقريبا أو نحو ذلك، سنعرف النتائج الأولية لهذه الزيارة، ولن تظهر النتائج النهائية قريبا".وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وافق على إرسال خبراء إلى أوكرانيا بعد إعلان روسيا بشأن خطط صنع "قنبلة قذرة" من قبل كييف. وفي وقت لاحق، أخبر ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكالة "سبوتنيك"، أن المنظمة تلقت دعوة من كييف لزيارة أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221025/خبراء-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيتوجهون-إلى-كييف-بعد-أنباء-عن-تحضير-أوكرانيا-لـقنبلة-قذرة-1069456498.html
https://sputnikarabic.ae/20221024/الأمم-المتحدة-تدعو-لتجنب-التصعيد-بعد-تحذير-موسكو-بشأن-القنبلة-القذرة--1069427211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629522_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_84b370754414b7396a996238293957bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

موسكو تؤكد أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع ولدى أوكرانيا القدرة على صنعها

18:23 GMT 25.10.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبرTelegram
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن التهديد باستخدام كييف "قنبلة قذرة" مرتفع، وأنه لدى أوكرانيا القدرة على صنعها ولديها أسباب لاستخدامها، فنظام زيلينسكي يريد صداما بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي، في إحاطة بهذا الصدد: "نعتقد أن هذا خطر جسيم للغاية، وتهديد خطير. أوكرانيا لديها الإمكانية وأوكرانيا لديها كل الأسباب لاستخدامها".

ووفقًا له، فإن نظام زيلينسكي يسعى لإشراك الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهو أمر خطير جدا ولكنه مفيد لنظام زيلينسكي.
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزمون التوجه إلى كييف وسط تحذيرات روسية بشأن "القنبلة القذرة"
12:53 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون في الأيام المقبلة، إلى كييف و"جولتيه فودي"، وذلك عقب تحذيرات روسيا بشأن إعداد أوكرانيا لـ "قنبلة قذرة"، مشيرا إلى أنه قد تظهر النتائج الأولية لزيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمم المتحدة تدعو لتجنب التصعيد بعد تحذير موسكو بشأن "القنبلة القذرة"
أمس, 17:03 GMT
وقال أوليانوف، لقناة "روسيا 24" : "في الأيام المقبلة، سيتوجه عدد من المفتشين إلى كييف ومدينة "جولتيه فودي" (بمقاطعة دنيبيربيتروفسك)".
وأضاف أوليانوف: "عادةً ما تتضمن عمليات التفتيش هذه أخذ عينات، ويستغرق تحليلها وقتا طويلا، شهرين، كقاعدة عامة، أي في غضون أسبوع تقريبا أو نحو ذلك، سنعرف النتائج الأولية لهذه الزيارة، ولن تظهر النتائج النهائية قريبا".
وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وافق على إرسال خبراء إلى أوكرانيا بعد إعلان روسيا بشأن خطط صنع "قنبلة قذرة" من قبل كييف. وفي وقت لاحق، أخبر ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكالة "سبوتنيك"، أن المنظمة تلقت دعوة من كييف لزيارة أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала