https://sputnikarabic.ae/20221025/نمو-إجمالي-التبادل-التجاري-بين-مصر-والإمارات-بنسبة-3635-خلال-22-عاما-1069482262.html
نمو إجمالي التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة 3635% خلال 22 عاما
نمو إجمالي التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة 3635% خلال 22 عاما
نما إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والإمارات خلال الفترة من عام 2000 إلى منتصف العام الجاري بنسبة 3635%، لتسجل أكثر من 247 مليار درهم (67.25... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لها، على مستوى التجارة البينية غير النفطية.ووفقا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي السنوي بين البلدين من 744 مليون درهم في عام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022.وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6.4%.ووصلت قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 إلى نحو 110 مليارات درهم، وتتصدر الإمارات المركز الأول عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.فيما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. أعلن البلدان بالإضافة إلى الأردن هذا العام عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
https://sputnikarabic.ae/20221007/مصر-والإمارات-تبحثان-التعاون-في-الصناعات-الدفاعية-1068723713.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
نمو إجمالي التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة 3635% خلال 22 عاما
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نما إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والإمارات خلال الفترة من عام 2000 إلى منتصف العام الجاري بنسبة 3635%، لتسجل أكثر من 247 مليار درهم (67.25 مليار دولار).
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية
"وام"، تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لها، على مستوى التجارة البينية غير النفطية.
ووفقا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي السنوي بين البلدين من 744 مليون درهم في عام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022.
وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6.4%.
ووصلت قيمة الاستثمارات
الصادرة من الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 إلى نحو 110 مليارات درهم، وتتصدر الإمارات المركز الأول عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
فيما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. أعلن البلدان بالإضافة إلى الأردن هذا العام عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.