هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmida
نظّمت (الجمعية الفلكية السورية) فعالية لرصد الكسوف الجزئي للشمس، والذي تشهده دول عدة ومن بينها سوريا في ساحة مكتبة الأسد بالعاصمة دمشق.
وتوافد مئات السوريين من هواة الفلك وطلاب الجامعات والمدارس بدءاً من ساعات ظهر الثلاثاء، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لرصد الظاهرة الفلكية بشكل آمن عبر الوسائل العلمية والتقنية الخاصة والنظارات التي أعدتها الجمعية الفلكية.
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmida
ورغم تلبد الغيوم في سماء العاصمة السورية، إلا أن الفرصة كانت سانحة لدقائق معدودة لرصد الظاهرة بشكل واضح، حيث وضعت الجمعية الفلكية بالتعاون مع (مكتبة الأسد الوطنية) شاشة عملاقة في فناء المكتبة، وبثت خلالها مراحل الكسوف بشكل واضح عبر مركز الفلك الدولي.
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmida
وبدأ ظهور الكسوف في سوريا الساعة الـ (12 و56 دقيقة و2ثانية) واستمر حتى الساعة (3 و22 دقيقة و40 ثانية) بعد الظهر بالتوقيت المحلي للعاصمة السورية، حيث بلغ ذروته في الساعة الـ (2 و11دقيقة و12ثانية) ووصلت أعلى نسبة لحجب قرص الشمس محلياً إلى 48 بالمئة.
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmida
وعملت وزارة التربية السورية على تنظيم نقل طلاب المدارس إلى (مكتبة الأسد الوطنية) بدمشق، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الاطلاع على الظاهرة، كما شاركت وزير الثقافة السورية لبانة مشوح في الفعالية حيث أثنت خلال حديثها للصحفيين على الفعالية وأهميتها والمعلومات والمعارف التي تمنحها خاصة للطلاب عن هذه الظاهر الفلكية، ومعرفة على أسباب حدوثها.
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmida
وكانت حذرت وزارة الصحة السورية مواطنيها من النظر إلى قرص الشمس أثناء الكسوف الجزئي بسبب الأضرار الكبيرة الناجمة عن ذلك، موضحة أن أكبر نسبة لحجب قرص الشمس في سورية ستكون بالمنطقة الشمالية الشرقية وخاصة بريف الحسكة بمنطقة المالكية بنسبة 49 بالمئة بينما في حلب 42 بالمئة واللاذقية بنسبة 40 بالمئة ودمشق 37 بالمئة.
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
13/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
18/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
19/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
20/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
© Sputnik . Wasel Hmidaهواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
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© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
1/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
2/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
3/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
4/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
5/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
6/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
7/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
8/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
9/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
10/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
11/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
12/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
13/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
14/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
15/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
16/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
17/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
18/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
19/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
20/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
21/21
© Sputnik . Wasel Hmida
هواة الفلك السوريين يرصدون كسوف الشمس في دمشق
يذكر أن هذه الظاهرة الفلكية لن تتكرر حتى عام 2027، وتسمح الظاهرة للمختصين بمتابعة البقع الشمسية ومعرفة وضع الطقس والشتاء المقبل.