https://sputnikarabic.ae/20221025/وزير-الطاقة-السعودي-يؤكد-أن-أوروبا-تشهد-الآن-مرحلة-حرجة-1069462002.html

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن أوروبا تشهد الآن مرحلة حرجة

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن أوروبا تشهد الآن مرحلة حرجة

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن أرامكو السعودية مدت أوروبا بما يقرب من حوالي ضعف كمية النفط خلال الشهر الجاري مقارنة بأيلول/سبتمبر من العام... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T14:00+0000

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السعودية

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سوق النفط

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

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القاهرة- سبوتنيك. وقال بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وما يعرف باسم "دافوس الصحراء"، اليوم الثلاثاء، "أرامكو زودت أوروبا في سبتمبر من العام الماضي بـ490 ألف برميل نفط وهذا الشهر بـ950 ألفًا".واعتبر أن "أوروبا تشهد الآن مرحلة حرجة وكثير من الإشكالات في سلاسل الإمداد".كما أكد بن سلمان على أن "المملكة هي البلد الأكثر موثوقية في قطاع النفط ونؤمن بمسؤوليتنا وواجبنا".وأوضح تعليقا على رد فعل واشنطن على قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، "نحن في السعودية قررنا أن نكون ناضجين فيما يتعلق بهذه المسألة".وأعلنت منظمة "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، في 5 أكتوبر الجاري خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.وخلف القرار حالة من الغضب في واشنطن، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار "أوبك+".فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط والذي من المرجح أن يرفع الأسعار في الدول الغربية، يظهر أن التحالف "منحاز" إلى روسيا.ووصل الرد الأمريكي حد التلويح بوقف الكونغرس مبيعات الأسلحة للسعودية، وهو ما ورد على لسان السيناتور الأمريكي كريس كونز، الحليف المقرب للرئيس بايدن.

https://sputnikarabic.ae/20221025/قررنا-أن-نكون-ناضجين-وزير-الطاقة-السعودي-يعلق-على-رد-واشنطن-بعد-قرار-أوبك-1069457818.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, سوق النفط, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط