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وزير المالية المصري يؤكد أن معدلات الدين وعجز الناتج المحلي تحت السيطرة
وزير المالية المصري يؤكد أن معدلات الدين وعجز الناتج المحلي تحت السيطرة
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى تحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T11:44+0000
2022-10-25T11:44+0000
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ووفقا لبيان أصدرته وزارة المالية المصرية، ونشرته عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قال معيط على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى الذي يعقد في القاهرة، إن "معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية".ولفت الوزير المصري إلى أن "معدل التضخم العالمى قفز من2.8% في 2020 إلى 9.1% فى 2022، لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة".وأوضح أن "مصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصلا"، على حد تعبيره.وأشار إلى أن المستهدف هو "مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.6 سنة فى 2023 وإلى 5 سنوات فى 2027"، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على "تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية".طالع أيضا: مصر تسدد 63% من نحو 12 مليار دولار ديون مستحقة في 2021
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أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي
أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي

وزير المالية المصري يؤكد أن معدلات الدين وعجز الناتج المحلي تحت السيطرة

11:44 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Mohamed El Khoulyوزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Mohamed El Khouly
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أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى تحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة المالية المصرية، ونشرته عبر صفحتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قال معيط على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى الذي يعقد في القاهرة، إن "معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية".
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
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ولفت الوزير المصري إلى أن "معدل التضخم العالمى قفز من2.8% في 2020 إلى 9.1% فى 2022، لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة".
وأوضح أن "مصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصلا"، على حد تعبيره.

ودلل وزير المالية المصري على ذلك قائلا: "معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2% فى يونيو / حزيران 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% فى عام 2027، بعدما وصل 159% فى العام المالى 1980/ 1981، وبلغ 102.8% فى يونيو 2016، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19% فى يونيو 2022".

وأشار إلى أن المستهدف هو "مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.6 سنة فى 2023 وإلى 5 سنوات فى 2027"، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على "تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية".
طالع أيضا: مصر تسدد 63% من نحو 12 مليار دولار ديون مستحقة في 2021
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