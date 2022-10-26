https://sputnikarabic.ae/20221026/آر-بي-جي---27-قاذف-صاروخي-مضاد-للدبابات-بقدرات-خارقة-1069506751.html
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
تنتج روسيا مجموعة متنوعة من القواذف الصاروخية المحمولة على الكتف، التي تجمع بين خفة الوزن وقوة الأداء. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T14:39+0000
2022-10-26T14:39+0000
2022-10-26T14:39+0000
رصد عسكري
روسيا
الجيش الروسي
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ويمثل "آر بي جي - 27" أحد القواذف الصاروخية الخارقة، التي تطورها روسيا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى إنه لا توجد مركبة عسكرية ذات تدريع خفيف أو ثقيل أو حتى مركبة محمية بدرع تفاعلي يمكنها النجاة من قذائف "آر بي جي - 27".ما هي المواصفات الفنية لـ "آر بي جي - 27"؟ويتميز "آر بي جي - 27" بأنه سلاح مضاد للدروع يوفر لمن يمتلكه قدرة عالية على اختراق الدروع بجميع أنواعها والتحصينات الدفاعية ويمثل الاختيار الأفضل للقوات المحمولة جوا ووحدات المشاة لأنه يوفر لهم قوة نيران مؤثرة أمام دبابات العدو.
https://sputnikarabic.ae/20221019/آر-بي-جي-32-قاذف-قنابل-محمول-مضاد-للدبابات-1069229881.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
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تنتج روسيا مجموعة متنوعة من القواذف الصاروخية المحمولة على الكتف، التي تجمع بين خفة الوزن وقوة الأداء.
ويمثل "آر بي جي - 27" أحد القواذف الصاروخية الخارقة، التي تطورها روسيا، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ولفت الموقع إلى إنه لا توجد مركبة عسكرية
ذات تدريع خفيف أو ثقيل أو حتى مركبة محمية بدرع تفاعلي يمكنها النجاة من قذائف "آر بي جي - 27".
ما هي المواصفات الفنية لـ "آر بي جي - 27"؟
نوع الرأس الحربي: يتكون من مرحلتين (ترادفي).
حجم القذائف: عيار 105 ملم.
المركبات المزودة بدرع تفاعلي: 60 سم.
الجدران الخرسانية: متران.
الجدران العادية: 1.5 متر.
الموانع الترابية: 3.7 متر.
ويتميز "آر بي جي - 27" بأنه سلاح مضاد للدروع يوفر لمن يمتلكه قدرة عالية على اختراق الدروع
بجميع أنواعها والتحصينات الدفاعية ويمثل الاختيار الأفضل للقوات المحمولة جوا ووحدات المشاة لأنه يوفر لهم قوة نيران مؤثرة أمام دبابات العدو.