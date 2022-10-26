https://sputnikarabic.ae/20221026/أمريكا-تحذر-من-هجوم-إرهابي-محتمل-في-جنوب-أفريقيا-1069514018.html
أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في جنوب أفريقيا
أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في جنوب أفريقيا
حذرت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، من هجوم "إرهابي" محتمل خلال عطلة الأسبوع في جوهانسبرغ المركز المالي لجنوب أفريقيا وأكبر مدن الدولة. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:33+0000
2022-10-26T17:33+0000
2022-10-26T17:33+0000
جنوب أفريقيا
إرهاب
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وحددت واشنطن منطقة ساندتون كهدف محتمل والتي يشار إليها عموما كأغنى ميل مربع في القارة الأفريقية والتي تضم مزيجا من المحال الراقية وأبراج المكاتب التجارية الفخمة والبنوك.وقالت السفارة الأمريكية لدى جنوب أفريقيا على موقعها الإلكتروني إن: "الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الإرهابيين ربما يخططون لشن هجوم يستهدف أكبر تجمعات للأشخاص في موقع غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى بجوهانسبرغ".وقالت إن الهجوم يمكن أن يحدث يوم السبت المقبل. ولم يكن هناك رد فوري من السلطات في جنوب أفريقيا.وصدرت العديد من التحذيرات من هجمات إرهابية محتملة ووشيكة في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة لكن لم يقع أي منها.يساعد جيش جنوب إفريقيا موزمبيق المجاورة في محاربة تمرد متطرف، حيث نشر أكثر من ألف جندي منذ يوليو/ تموز من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221018/رئيس-جنوب-أفريقيا-يؤكد-ضرورة-مواصلة-الجهود-الدبلوماسية-لحل-قضية-الصحراء-1069203218.html
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جنوب أفريقيا, إرهاب
أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في جنوب أفريقيا
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حذرت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، من هجوم "إرهابي" محتمل خلال عطلة الأسبوع في جوهانسبرغ المركز المالي لجنوب أفريقيا وأكبر مدن الدولة.
وحددت واشنطن منطقة ساندتون كهدف محتمل والتي يشار إليها عموما كأغنى ميل مربع في القارة الأفريقية والتي تضم مزيجا من المحال الراقية وأبراج المكاتب التجارية الفخمة والبنوك.
وقالت السفارة الأمريكية
لدى جنوب أفريقيا على موقعها الإلكتروني إن: "الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الإرهابيين ربما يخططون لشن هجوم يستهدف أكبر تجمعات للأشخاص في موقع غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى بجوهانسبرغ".
وقالت إن الهجوم يمكن أن يحدث يوم السبت المقبل. ولم يكن هناك رد فوري من السلطات في جنوب أفريقيا.
وصدرت العديد من التحذيرات من هجمات إرهابية محتملة ووشيكة في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة لكن لم يقع أي منها.
يساعد جيش جنوب إفريقيا موزمبيق المجاورة في محاربة تمرد متطرف، حيث نشر أكثر من ألف جندي منذ يوليو/ تموز من العام الماضي.