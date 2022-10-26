عربي
https://sputnikarabic.ae/20221026/أمريكا-تحذر-من-هجوم-إرهابي-محتمل-في-جنوب-أفريقيا-1069514018.html
أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في جنوب أفريقيا
أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في جنوب أفريقيا
حذرت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، من هجوم "إرهابي" محتمل خلال عطلة الأسبوع في جوهانسبرغ المركز المالي لجنوب أفريقيا وأكبر مدن الدولة. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:33+0000
2022-10-26T17:33+0000
جنوب أفريقيا
إرهاب
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069332721_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_52a9fbd5f07ea479a1267184d94ceefa.jpg
وحددت واشنطن منطقة ساندتون كهدف محتمل والتي يشار إليها عموما كأغنى ميل مربع في القارة الأفريقية والتي تضم مزيجا من المحال الراقية وأبراج المكاتب التجارية الفخمة والبنوك.وقالت السفارة الأمريكية لدى جنوب أفريقيا على موقعها الإلكتروني إن: "الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الإرهابيين ربما يخططون لشن هجوم يستهدف أكبر تجمعات للأشخاص في موقع غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى بجوهانسبرغ".وقالت إن الهجوم يمكن أن يحدث يوم السبت المقبل. ولم يكن هناك رد فوري من السلطات في جنوب أفريقيا.وصدرت العديد من التحذيرات من هجمات إرهابية محتملة ووشيكة في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة لكن لم يقع أي منها.يساعد جيش جنوب إفريقيا موزمبيق المجاورة في محاربة تمرد متطرف، حيث نشر أكثر من ألف جندي منذ يوليو/ تموز من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221018/رئيس-جنوب-أفريقيا-يؤكد-ضرورة-مواصلة-الجهود-الدبلوماسية-لحل-قضية-الصحراء-1069203218.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069332721_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_31fbef398f5e0d3c057fd40649a5c40a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, إرهاب
جنوب أفريقيا, إرهاب

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي محتمل في جنوب أفريقيا

17:33 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
حذرت الحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، من هجوم "إرهابي" محتمل خلال عطلة الأسبوع في جوهانسبرغ المركز المالي لجنوب أفريقيا وأكبر مدن الدولة.
وحددت واشنطن منطقة ساندتون كهدف محتمل والتي يشار إليها عموما كأغنى ميل مربع في القارة الأفريقية والتي تضم مزيجا من المحال الراقية وأبراج المكاتب التجارية الفخمة والبنوك.
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
رئيس جنوب أفريقيا يؤكد ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل قضية الصحراء
18 أكتوبر, 17:32 GMT
وقالت السفارة الأمريكية لدى جنوب أفريقيا على موقعها الإلكتروني إن: "الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الإرهابيين ربما يخططون لشن هجوم يستهدف أكبر تجمعات للأشخاص في موقع غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى بجوهانسبرغ".
وقالت إن الهجوم يمكن أن يحدث يوم السبت المقبل. ولم يكن هناك رد فوري من السلطات في جنوب أفريقيا.
وصدرت العديد من التحذيرات من هجمات إرهابية محتملة ووشيكة في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة لكن لم يقع أي منها.
يساعد جيش جنوب إفريقيا موزمبيق المجاورة في محاربة تمرد متطرف، حيث نشر أكثر من ألف جندي منذ يوليو/ تموز من العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:00 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала