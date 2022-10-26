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أمريكا تقول إنها تلاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا
أمريكا تقول إنها تلاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "إدارة الرئيس جو بايدن تلاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا". 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T07:37+0000
2022-10-26T07:40+0000
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وأضافت المتحدثة للصحفيين: "لاحظنا منذ خفض "أوبك+" لإنتاجها أن السعودية صوتت في الأمم المتحدة لصالح وحدة الأراضي الأوكرانية وتعهدت أيضا بتقديم 4 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".لكنها أكدت أن الرئيس الأمريكي "يواصل التفكير بشكل استراتيجي في عملية المراجعة العلاقة مع السعودية وكيف سيمضي قدما في هذه العلاقة".وأشارت إلى أن "البيت الأبيض سيراقب ما ستفعله المملكة خلال الأسابيع المقبلة".وتعتبر تصريحات المتحدثة أكثر تصالحية من التصريحات السابقة للإدارة الأمريكية، التي اتهمت السعودية بالانحياز لصالح روسيا عن طريق اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+"، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا.واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة "عملا عدائيا" وانحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأكدوا أن هذا القرار لا بد أن يكون له عواقب، وأن الرئيس جو بايدن سيتخذ رد فعل قوي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار أوكرانيا

أمريكا تقول إنها تلاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا

07:37 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 07:40 GMT 26.10.2022)
© AFP 2022 / MANDEL NGANالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "إدارة الرئيس جو بايدن تلاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا".
وأضافت المتحدثة للصحفيين: "لاحظنا منذ خفض "أوبك+" لإنتاجها أن السعودية صوتت في الأمم المتحدة لصالح وحدة الأراضي الأوكرانية وتعهدت أيضا بتقديم 4 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".
وتابعت "رغم ذلك هذه الخطوات لا تعوض عن خفض إنتاج النفط، لكنها جديرة بالملاحظة".
لكنها أكدت أن الرئيس الأمريكي "يواصل التفكير بشكل استراتيجي في عملية المراجعة العلاقة مع السعودية وكيف سيمضي قدما في هذه العلاقة".
وأشارت إلى أن "البيت الأبيض سيراقب ما ستفعله المملكة خلال الأسابيع المقبلة".
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وتعتبر تصريحات المتحدثة أكثر تصالحية من التصريحات السابقة للإدارة الأمريكية، التي اتهمت السعودية بالانحياز لصالح روسيا عن طريق اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.
وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+"، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة "عملا عدائيا" وانحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأكدوا أن هذا القرار لا بد أن يكون له عواقب، وأن الرئيس جو بايدن سيتخذ رد فعل قوي.
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