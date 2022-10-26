https://sputnikarabic.ae/20221026/أوغندا-تعلن-إصابة-6-تلاميذ-بفيروس-إيبولا-1069509236.html

أوغندا تعلن إصابة 6 تلاميذ بفيروس إيبولا

أوغندا تعلن إصابة 6 تلاميذ بفيروس إيبولا

اعلنت وزارة الصحة في أوغندا إصابة 6 تلاميذ في العاصمة كمبالا بفيروس إيبولا، وهو ما يشكل تصاعدا خطيرا في تفشي المرض المعلن عنه قبل أكثر من شهر بقليل. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T15:19+0000

2022-10-26T15:19+0000

2022-10-26T15:19+0000

إيبولا

أوغندا

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جاء هذا في بيان صادر عن الوزيرة جين روث أسينج اليوم الأربعاء.وقال البيان إن الأطفال الذي يدرسون في ثلاث مدارس مختلفة من بين 15 شخصا في المدينة تأكدت إصابتهم بإيبولا.وأوضح البيان أن الأطفال أعضاء في أسرة تعرضت للمرض عبر شخص سافر من منطقة موبوءة بالمرض وقدم للعلاج في كمبالا.وأشار إلى أن السلطات "تتابع" 170 شخصا مخالطا من المدارس التي يدرس فيها الأطفال الستة.وأصاب إيبولا الذي يظهر كحمى نزفية فيروسية 109 أشخاص وقتل 30 منذ 20 سبتمبر/ أيلول، حيث تم الإعلان عن التفشي بعد عدة أيام من بدء انتشار المرض في مجتمع ريفي في وسط اوغندالم يسارع مسؤولو الصحة الأوغنديون في منطقة موبيندي ، بؤرة الوباء في تأكيد الإيبولا جزئيا لأن أعراض المرض يمكن أن تحاكي أعراض الملاريا الأكثر انتشارًا.

https://sputnikarabic.ae/20221019/ارتفاع-حصيلة-وفيات-إيبولا-في-أوغندا-إلى-44-حالة-1069254559.html

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إيبولا, أوغندا