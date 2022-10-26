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https://sputnikarabic.ae/20221026/أوكرانيا-تطالب-مواطنيها-بعدم-العودة-إلى-البلاد-هذا-الشتاء-1069502864.html
أوكرانيا تطالب مواطنيها بعدم العودة إلى البلاد هذا الشتاء
أوكرانيا تطالب مواطنيها بعدم العودة إلى البلاد هذا الشتاء
طلبت أوكرانيا من مواطنيها اللاجئين في الخارج، عدم العودة إلى ديارهم هذا الشتاء، خوفا من انهيار شبكة الكهرباء الهشة في البلاد. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T13:08+0000
2022-10-26T13:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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ونصحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، المواطنين اللاجئين خارج البلاد في رسالة فيديو مساء الثلاثاء "بعدم العودة بعد".وقالت فيريشوك: "نحن بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، (وإذا عاد الناس) فقد تنقطع الشبكة الكهربائية". وألمحت إلى أنه قد يتم الترحيب بهم مرة أخرى بمجرد انتهاء الشتاء.وأضافت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أنها أدركت أن الوضع "يمكن أن يزداد سوءا، ولكن مهما حدث، نعيش هذا الشتاء ثم نفكر في كل شيء آخر".يأتي التحذير بعد أكثر من أسبوعين قليلا على تصعيد بدأته كييف بتنفيذ عملية إرهابية على جسر القرم، في خطوة أولى من نوعها تستهدف البنية التحتية الحيوية داخل روسيا، ولاحقا هاجمت تجمعات سكانية وبنى مدنية في مناطق روسية أخرى على رأسها خيرسون وزابوروجيه.ردا على العملية الغادرة في القرم، شن الجيش الروسي هجوما موسعا استخدم خلاله الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب مراكز حيوية للقوات الأوكرانية والبنية التحتية التي تستغلها.وقال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع عمل مع أعضاء مجلس الأمن، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للجيش الأوكراني في أجزاء مختلفة من البلاد بأسلحة دقيقة التوجيه.وأضاف أن موسكو ما كانت لتغادر دون رد الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية، في إشارة إلى الاستهداف الإرهابي لجسر القرم.تضرر جسر القرم التاريخي الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا من جراء تفجير. وتحمل موسكو أجهزة المخابرات الأوكرانية مسؤولية الانفجار الذي تعتبره هجوما إرهابيا.
https://sputnikarabic.ae/20221025/أنتونوف-يؤكد-أن-استخدام-كييف-للقنبلة-القذرة-ليس-مجرد-تخريب-هواة-1069481690.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تطالب مواطنيها بعدم العودة إلى البلاد هذا الشتاء

13:08 GMT 26.10.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
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طلبت أوكرانيا من مواطنيها اللاجئين في الخارج، عدم العودة إلى ديارهم هذا الشتاء، خوفا من انهيار شبكة الكهرباء الهشة في البلاد.
ونصحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، المواطنين اللاجئين خارج البلاد في رسالة فيديو مساء الثلاثاء "بعدم العودة بعد".
وقالت فيريشوك: "نحن بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، (وإذا عاد الناس) فقد تنقطع الشبكة الكهربائية". وألمحت إلى أنه قد يتم الترحيب بهم مرة أخرى بمجرد انتهاء الشتاء.
وأضافت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أنها أدركت أن الوضع "يمكن أن يزداد سوءا، ولكن مهما حدث، نعيش هذا الشتاء ثم نفكر في كل شيء آخر".
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
أنتونوف يؤكد أن استخدام كييف للقنبلة القذرة "ليس مجرد تخريب هواة"
أمس, 21:10 GMT
يأتي التحذير بعد أكثر من أسبوعين قليلا على تصعيد بدأته كييف بتنفيذ عملية إرهابية على جسر القرم، في خطوة أولى من نوعها تستهدف البنية التحتية الحيوية داخل روسيا، ولاحقا هاجمت تجمعات سكانية وبنى مدنية في مناطق روسية أخرى على رأسها خيرسون وزابوروجيه.
ردا على العملية الغادرة في القرم، شن الجيش الروسي هجوما موسعا استخدم خلاله الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب مراكز حيوية للقوات الأوكرانية والبنية التحتية التي تستغلها.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع عمل مع أعضاء مجلس الأمن، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للجيش الأوكراني في أجزاء مختلفة من البلاد بأسلحة دقيقة التوجيه.
وأضاف أن موسكو ما كانت لتغادر دون رد الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية، في إشارة إلى الاستهداف الإرهابي لجسر القرم.
تضرر جسر القرم التاريخي الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا من جراء تفجير. وتحمل موسكو أجهزة المخابرات الأوكرانية مسؤولية الانفجار الذي تعتبره هجوما إرهابيا.
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