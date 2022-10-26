https://sputnikarabic.ae/20221026/إيران-تحبط-هجومين-سيبرانيين-ضد-منظومة-الوقود-العام-الأخير-1069483907.html

إيران تحبط هجومين سيبرانيين ضد منظومة الوقود العام الأخير

إيران تحبط هجومين سيبرانيين ضد منظومة الوقود العام الأخير

كشف العميد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، أمس الثلاثاء، عن إحباط هجومين سيبرانيين ضد منظومة الوقود في البلاد خلال العام الأخير. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T01:50+0000

2022-10-26T01:50+0000

2022-10-26T01:50+0000

إيران

أخبار العالم الآن

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الثلاثاء، بأن تصريحات العميد جلالي جاءت لشرح برامج المنظمة الدفاع المدني الإيرانية خلال "أسبوع الدفاع المدني"، الذي يأتي تحت شعار "من أجل الشعب، الدفاع المدني المعرفي، حماية البنية التحتية وديمومة الأداء".وأكد العميد جلالي أن إيران تحاول التأكد من عدم تعطيل استمرار أداء البنية التحتية للبلاد أثناء مواجهة التهديدات مع الخطط التي يتم وضعها، معلنا إقامة معارض للدفاع السيبراني والدفاع البيولوجي ومنتجات الدفاع الكيميائي خلال مؤتمرات بأشكال مختلفة.وقال القائد العسكري الإيراني:وشدد رئيس منظمة الدفاع المدني على أن الشعب الإيراني هو أقوى بنية تحتية للسلطة الوطنية، والحفاظ على تلك البنية التحتية لتقديم الخدمات هو أحد واجبات بلاده الرئيسية، مؤكدا أن "الوقوف ضد الاستكبار السبب وراء هجمات ومؤامرات العدو المختلفة ضد إيران".وأشار العميد غلام رضا جلالي إلى أن أعداء بلاده حاولوا تحويل إيران إلى سوريا ثانية وليبيا ثانية لكنه فشل في ذلك، لافتا إلى أن "بلاده شهدت مؤخرا هجمات إلكترونية على البنية التحتية الإيرانية، وتم التصدي لـ 120 هجوما قويا نفذ بأسلوب DDOS على البنية التحتية في غضون الـ 20 يوما الأخيرة".وذكر القائد العسكري الإيراني أنه رغم هذا الحجم من التهديد السيبراني فإن إيران تمكنت من التصدي لـ 90٪ منها من خلال أنظمة محلية، موضحا أنه لا يمكن تحديد مصدر التهديدات السيبرانية بدقة.وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، الأحد الماضي، أن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية تم اختراقه من دولة أجنبية.وحسب وكالة أنباء فارس، ذكرت المنظمة في بيان أن اختراق نظام البريد الألكتروني في شركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية أدى إلى نشر بعض الرسائل الإلكترونية على الإنترنت.

https://sputnikarabic.ae/20221023/اختراق-بريد-إلكتروني-تابع-لمنظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-1069376703.html

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