https://sputnikarabic.ae/20221026/إيران-تحذر-الاتحاد-الأوروبي-وتؤكد-أنها-لا-تتخلى-عن-الخطوط-الحمراء-1069503411.html

إيران تحذر الاتحاد الأوروبي وتؤكد أنها لا تتخلى عن "الخطوط الحمراء"

إيران تحذر الاتحاد الأوروبي وتؤكد أنها لا تتخلى عن "الخطوط الحمراء"

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، "الأطراف الأوروبية من مواصلة المسار المتكرر والفاشل وغير البناء الذي اتبعته السنوات... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T13:23+0000

2022-10-26T13:23+0000

2022-10-26T13:23+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050354805_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_81334c33aad438d1d68305c30a01cbb5.jpg

وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، إن بلاده "نشرت قائمة فرض عقوبات على كيانات وشخصيات أوروبية لدعمها الإرهاب وأعمال الشغب في إيران"، مضيفا: "رسائل أمريكا لا تزال تصلنا حول التوصل لاتفاق نووي إلا أننا لا نتخلى عن خطوطنا الحمراء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ونصح الأوروبيين بعدم الاستمرار في المسار غير البناء والمتكرر والفاشل، مشيرا إلى نشر قائمة جديدة من الأشخاص الأوروبيين الخاضعين للعقوبات تشمل 8 أشخاص و 12 مؤسسة أوربية لدعمهم للإرهاب والتحريض على العنف في الأحداث الأخيرة في إيران.وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات على 8 مؤسسات و12 فردا بالاتحاد الأوروبي بسبب "دعم الإرهاب والعنف" في البلاد.وتضمنت القائمة التي نشرتها الخارجية الإيرانية 8 مؤسسات من بينها شبكة "دويتشه فيله بالفارسية" و12 فردا بالاتحاد الأوروبي من بينهم رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية وأعضاء بالبرلمان الأوروبي.وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عقوبات ضد إيران، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن العقوبات الأوروبية على إيران "شملت 11 مسؤولا و4 مؤسسات رسمية لا سيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في الحرس الثوري، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية البسيج".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.

https://sputnikarabic.ae/20221026/الخارجية-الإيرانية-تعلن-فرض-عقوبات-على-8-مؤسسات-و12-شخصية-أوروبية-بتهمة-دعم-الإرهاب-والعنف-1069489375.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي