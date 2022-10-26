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https://sputnikarabic.ae/20221026/اعتقال-نقيبة-الأطباء-الأتراك-بسبب-دعوتها-للتحقيق-في-الأسلحة-المستخدمة-ضد-المسلحين-الأكراد-1069520613.html
اعتقال نقيبة الأطباء الأتراك بسبب دعوتها للتحقيق في الأسلحة المستخدمة ضد المسلحين الأكراد
اعتقال نقيبة الأطباء الأتراك بسبب دعوتها للتحقيق في الأسلحة المستخدمة ضد المسلحين الأكراد
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، نقيبة الأطباء الأتراك بعد أن دعت إلى إجراء تحقيق في مزاعم بشأن استخدام الجيش لأسلحة كيماوية ضد المسلحين الأكراد. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T20:36+0000
2022-10-26T20:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال مكتب النائب العام إن سبنيم كورور فينكانسي تخضع للاحتجاز بتهم "الدعاية الإرهابية".ورفضت تركيا المزاعم التي أثيرت في وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المحظور، بأن جيشها يستخدم أسلحة كيماوية في عملياته في شمال العراق.وقالت فينكانسي نقيبة الأطباء، إنها كانت قد فحصت صورا لمقطع فيديو، ودعت إلى "تحقيق فعال" في المزاعم.وقال مكتب النائب العام في أنقرة في بيان الأربعاء، إنها احتجزت بسبب "تصريحاتها لما يسمى بالناطق الإعلامي الرسمي باسم منظمة حزب العمال الكردستاني المسلحة الإرهابية".وتصنف تركيا وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.ودعا مكتب النائب العام لعزل فينكانسي من منصبها كنقيب للأطباء وانتخاب نقيب جديد.ويوم الاثنين اتهم الرئيس طيب أردوغان فينكانسي بأنها "تتحدث لغة الإرهاب"، وقال إنها لا يمكن أن تظل نقيبة للأطباء.
https://sputnikarabic.ae/20221020/تركيا-تنفي-استخدام-الكيماوي-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-1069281497.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

اعتقال نقيبة الأطباء الأتراك بسبب دعوتها للتحقيق في الأسلحة المستخدمة ضد المسلحين الأكراد

20:36 GMT 26.10.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sakis Mitrolidis
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اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، نقيبة الأطباء الأتراك بعد أن دعت إلى إجراء تحقيق في مزاعم بشأن استخدام الجيش لأسلحة كيماوية ضد المسلحين الأكراد.
وقال مكتب النائب العام إن سبنيم كورور فينكانسي تخضع للاحتجاز بتهم "الدعاية الإرهابية".
جنود أتراك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
تركيا تنفي استخدام الكيماوي ضد حزب العمال الكردستاني
20 أكتوبر, 14:47 GMT
ورفضت تركيا المزاعم التي أثيرت في وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المحظور، بأن جيشها يستخدم أسلحة كيماوية في عملياته في شمال العراق.
وقالت فينكانسي نقيبة الأطباء، إنها كانت قد فحصت صورا لمقطع فيديو، ودعت إلى "تحقيق فعال" في المزاعم.
وقال مكتب النائب العام في أنقرة في بيان الأربعاء، إنها احتجزت بسبب "تصريحاتها لما يسمى بالناطق الإعلامي الرسمي باسم منظمة حزب العمال الكردستاني المسلحة الإرهابية".
وتصنف تركيا وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.
ودعا مكتب النائب العام لعزل فينكانسي من منصبها كنقيب للأطباء وانتخاب نقيب جديد.
ويوم الاثنين اتهم الرئيس طيب أردوغان فينكانسي بأنها "تتحدث لغة الإرهاب"، وقال إنها لا يمكن أن تظل نقيبة للأطباء.
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