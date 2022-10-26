https://sputnikarabic.ae/20221026/اعتقال-نقيبة-الأطباء-الأتراك-بسبب-دعوتها-للتحقيق-في-الأسلحة-المستخدمة-ضد-المسلحين-الأكراد-1069520613.html
اعتقال نقيبة الأطباء الأتراك بسبب دعوتها للتحقيق في الأسلحة المستخدمة ضد المسلحين الأكراد
اعتقال نقيبة الأطباء الأتراك بسبب دعوتها للتحقيق في الأسلحة المستخدمة ضد المسلحين الأكراد
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، نقيبة الأطباء الأتراك بعد أن دعت إلى إجراء تحقيق في مزاعم بشأن استخدام الجيش لأسلحة كيماوية ضد المسلحين الأكراد. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T20:36+0000
2022-10-26T20:36+0000
2022-10-26T20:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال مكتب النائب العام إن سبنيم كورور فينكانسي تخضع للاحتجاز بتهم "الدعاية الإرهابية".ورفضت تركيا المزاعم التي أثيرت في وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المحظور، بأن جيشها يستخدم أسلحة كيماوية في عملياته في شمال العراق.وقالت فينكانسي نقيبة الأطباء، إنها كانت قد فحصت صورا لمقطع فيديو، ودعت إلى "تحقيق فعال" في المزاعم.وقال مكتب النائب العام في أنقرة في بيان الأربعاء، إنها احتجزت بسبب "تصريحاتها لما يسمى بالناطق الإعلامي الرسمي باسم منظمة حزب العمال الكردستاني المسلحة الإرهابية".وتصنف تركيا وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.ودعا مكتب النائب العام لعزل فينكانسي من منصبها كنقيب للأطباء وانتخاب نقيب جديد.ويوم الاثنين اتهم الرئيس طيب أردوغان فينكانسي بأنها "تتحدث لغة الإرهاب"، وقال إنها لا يمكن أن تظل نقيبة للأطباء.
https://sputnikarabic.ae/20221020/تركيا-تنفي-استخدام-الكيماوي-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-1069281497.html
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أخبار تركيا اليوم
اعتقال نقيبة الأطباء الأتراك بسبب دعوتها للتحقيق في الأسلحة المستخدمة ضد المسلحين الأكراد
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اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، نقيبة الأطباء الأتراك بعد أن دعت إلى إجراء تحقيق في مزاعم بشأن استخدام الجيش لأسلحة كيماوية ضد المسلحين الأكراد.
وقال مكتب النائب العام إن سبنيم كورور فينكانسي تخضع للاحتجاز بتهم "الدعاية الإرهابية".
ورفضت تركيا المزاعم التي أثيرت في وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المحظور، بأن جيشها يستخدم أسلحة كيماوية في عملياته في شمال العراق.
وقالت فينكانسي نقيبة الأطباء، إنها كانت قد فحصت صورا لمقطع فيديو، ودعت إلى "تحقيق فعال" في المزاعم.
وقال مكتب النائب العام في أنقرة في بيان الأربعاء، إنها احتجزت بسبب "تصريحاتها لما يسمى بالناطق الإعلامي الرسمي باسم منظمة حزب العمال الكردستاني
المسلحة الإرهابية".
وتصنف تركيا وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.
ودعا مكتب النائب العام لعزل فينكانسي من منصبها كنقيب للأطباء وانتخاب نقيب جديد.
ويوم الاثنين اتهم الرئيس طيب أردوغان فينكانسي بأنها "تتحدث لغة الإرهاب"، وقال إنها لا يمكن أن تظل نقيبة للأطباء.