https://sputnikarabic.ae/20221026/الاتحاد-الأوروبي-يتوقع-موجة-جديدة-من-عدوى-كورونا-1069508204.html
الاتحاد الأوروبي يتوقع موجة جديدة من عدوى كورونا
الاتحاد الأوروبي يتوقع موجة جديدة من عدوى كورونا
قال رئيس استراتيجية التهديدات الصحية واللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تصل موجة جديدة من الإصابات... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T14:59+0000
2022-10-26T14:59+0000
2022-10-26T14:59+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047019875_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1060ab4aa27072ba9c8b8d3bf99ccc97.jpg
موسكو- سبوتنيك. وذكر كافاليري خلال مؤتمر صحفي حول "كوفيد 19" وجدري القرود، أن حالات العدوى والاستشفاء داخل المستشفيات في تزايد بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.وأضاف أنه من المتوقع حدوث موجة جديدة في الأسبوع المقبل مدفوعة بمتحورات "أوميكرون" الفرعية الجديدة، وفقا للبيانات التي جمعها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.من جانبه قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا تضاعف ثلاث مرات منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، حيث تمثل منطقة اليورو نحو 60% من الحالات العالمية و42% من الوفيات، اعتبارا من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.حتى الآن، أبلغ الاتحاد الأوروبي عن أكثر من 260 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد 19" و2.1 مليون حالة وفاة، بالإضافة إلى إعطاء أكثر من 1.6 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد 19".
https://sputnikarabic.ae/20221019/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-أن-كوفيد-19-لا-يزال-يشكل-تهديدا-1069246480.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1047019875_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_627de171a913069983c95eb86ab491d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
الاتحاد الأوروبي يتوقع موجة جديدة من عدوى كورونا
تابعنا عبر
قال رئيس استراتيجية التهديدات الصحية واللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تصل موجة جديدة من الإصابات بالمتحورات الفرعية لسلالة "أوميكرون" في الأسبوع المقبل في الاتحاد الأوروبي.
موسكو- سبوتنيك
. وذكر كافاليري خلال مؤتمر صحفي حول "كوفيد 19" وجدري القرود، أن حالات العدوى والاستشفاء داخل المستشفيات في تزايد بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.
وأضاف أنه من المتوقع حدوث موجة جديدة في الأسبوع المقبل مدفوعة بمتحورات "أوميكرون
" الفرعية الجديدة، وفقا للبيانات التي جمعها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
من جانبه قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية
في أوروبا، هانز كلوغ، يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا تضاعف ثلاث مرات منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، حيث تمثل منطقة اليورو نحو 60% من الحالات العالمية و42% من الوفيات، اعتبارا من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
حتى الآن، أبلغ الاتحاد الأوروبي عن أكثر من 260 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد 19" و2.1 مليون حالة وفاة، بالإضافة إلى إعطاء أكثر من 1.6 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد 19".