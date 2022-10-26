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https://sputnikarabic.ae/20221026/الاتحاد-الأوروبي-يتوقع-موجة-جديدة-من-عدوى-كورونا-1069508204.html
الاتحاد الأوروبي يتوقع موجة جديدة من عدوى كورونا
الاتحاد الأوروبي يتوقع موجة جديدة من عدوى كورونا
قال رئيس استراتيجية التهديدات الصحية واللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تصل موجة جديدة من الإصابات... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T14:59+0000
2022-10-26T14:59+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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موسكو- سبوتنيك. وذكر كافاليري خلال مؤتمر صحفي حول "كوفيد 19" وجدري القرود، أن حالات العدوى والاستشفاء داخل المستشفيات في تزايد بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.وأضاف أنه من المتوقع حدوث موجة جديدة في الأسبوع المقبل مدفوعة بمتحورات "أوميكرون" الفرعية الجديدة، وفقا للبيانات التي جمعها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.من جانبه قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا تضاعف ثلاث مرات منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، حيث تمثل منطقة اليورو نحو 60% من الحالات العالمية و42% من الوفيات، اعتبارا من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.حتى الآن، أبلغ الاتحاد الأوروبي عن أكثر من 260 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد 19" و2.1 مليون حالة وفاة، بالإضافة إلى إعطاء أكثر من 1.6 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد 19".
https://sputnikarabic.ae/20221019/منظمة-الصحة-العالمية-تحذر-من-أن-كوفيد-19-لا-يزال-يشكل-تهديدا-1069246480.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الاتحاد الأوروبي يتوقع موجة جديدة من عدوى كورونا

14:59 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Dominique Boutin / الانتقال إلى بنك الصورتشديد القيود والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في باريس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
تشديد القيود والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في باريس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Dominique Boutin
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قال رئيس استراتيجية التهديدات الصحية واللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تصل موجة جديدة من الإصابات بالمتحورات الفرعية لسلالة "أوميكرون" في الأسبوع المقبل في الاتحاد الأوروبي.
موسكو- سبوتنيك. وذكر كافاليري خلال مؤتمر صحفي حول "كوفيد 19" وجدري القرود، أن حالات العدوى والاستشفاء داخل المستشفيات في تزايد بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2022
منظمة الصحة العالمية تحذر من أن "كوفيد-19" لا يزال يشكل "تهديدا"
19 أكتوبر, 16:48 GMT
وأضاف أنه من المتوقع حدوث موجة جديدة في الأسبوع المقبل مدفوعة بمتحورات "أوميكرون" الفرعية الجديدة، وفقا للبيانات التي جمعها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
من جانبه قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، يوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا تضاعف ثلاث مرات منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، حيث تمثل منطقة اليورو نحو 60% من الحالات العالمية و42% من الوفيات، اعتبارا من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
حتى الآن، أبلغ الاتحاد الأوروبي عن أكثر من 260 مليون حالة إصابة بـ"كوفيد 19" و2.1 مليون حالة وفاة، بالإضافة إلى إعطاء أكثر من 1.6 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد 19".
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