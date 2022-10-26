https://sputnikarabic.ae/20221026/الخارجية-الإيرانية-تعلن-فرض-عقوبات-على-8-مؤسسات-و12-شخصية-أوروبية-بتهمة-دعم-الإرهاب-والعنف-1069489375.html

الخارجية الإيرانية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات و12 شخصية أوروبية بتهمة دعم الإرهاب والعنف

الخارجية الإيرانية تعلن فرض عقوبات على 8 مؤسسات و12 شخصية أوروبية بتهمة دعم الإرهاب والعنف

أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على 8 مؤسسات و12 فردا بالاتحاد الأوروبي بسبب "دعم الإرهاب والعنف" في البلاد، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا عقب... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T09:03+0000

2022-10-26T09:03+0000

2022-10-26T09:03+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067979824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d175572fb450cdd257e79de6d734f161.jpg

طهران - سبوتنيك. وذكرت الخارجية، في بيان لها، اليوم الأربعاء: "وفقًا لموافقات السلطات المختصة وآليات التعامل بالمثل، فإن المؤسسات والأشخاص التالية أسمائهم في الاتحاد الأوروبي قد وضعوا على قائمة العقوبات الإيرانية لقيامهم بدعم الإرهاب والعنف والتحريض عليهما ونشر الكراهية التي تسببت في أعمال شغب وعنف ضد الشعب الإيراني".وتضمنت القائمة التي نشرتها الخارجية الإيرانية 8 مؤسسات من بينها شبكة "دويتشه فيله بالفارسية" و12 فردا بالاتحاد الأوروبي من بينهم رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية وأعضاء بالبرلمان الأوروبي.وأمس أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أن "طهران ستضيف عددا من المؤسسات والأفراد الأوروبيين إلى قائمة عقوباتها خلال الأيام المقبلة".وقال عبد اللهیان، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، إن وزارة الخارجية قامت قبل أیام بفرض العقوبات علی 7 مؤسسات، و13 مسؤولا بریطانیا من القناتین التلفزیونیتین "إیران إنترناشیونال" و"بي بي سي"، مضيفا: "خلال الأیام المقبلة سیتم إدراج عدة مؤسسات وأشخاص من الاتحاد الأوروبي علی قائمة العقوبات التابعة للجمهوریة الإسلامية الإيرانية".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن "طهران ستضيف 4 مؤسسات على الأقل و15 مسؤولا غربيا إلى قائمة العقوبات لديها".وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بيانا ردا على قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه "سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات أوروبية قريبا".فيما وصف عبد اللهيان، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران، بأنها "لا داع لها وتصرف غير بناء نتيجة سوء تقدير".وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عقوبات ضد إيران، بسبب ما اعتبره "انتهاك حقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني".وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن العقوبات الأوروبية على إيران "شملت 11 مسؤولا و4 مؤسسات رسمية لا سيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في الحرس الثوري، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية البسيج".وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.

https://sputnikarabic.ae/20221017/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-فرض-عقوبات-على-إيران-إثر-الاحتجاجات-على-وفاة-أميني--1069128559.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي