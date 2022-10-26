https://sputnikarabic.ae/20221026/الخارجية-الروسية-تجنب-انطلاق-سباق-تسلح-بين-الدول-بالفضاء-الخارجي-ما-زال-في-متناول-اليد-1069521053.html
الخارجية الروسية: تجنب انطلاق سباق تسلح بين الدول بالفضاء الخارجي ما زال في متناول اليد
الخارجية الروسية: تجنب انطلاق سباق تسلح بين الدول بالفضاء الخارجي ما زال في متناول اليد
أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في اجتماع اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف، أن روسيا ترى أن تجنب إطلاق سباق تسلح بين الدول في... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T20:44+0000
2022-10-26T20:44+0000
2022-10-26T20:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فورونتسوف خلال الاجتماع: "نحن مقتنعون بأنه في المرحلة الحالية، ما زال بالإمكان تجنب إطلاق سباق تسلح في الفضاء، وأن نقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد".وأوضح الدبلوماسي الروسي أن مثل تلك التصرفات تتسبب في زعزعة الوضع وإحداث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، داعيا الغرب إلى "التوقف عن محاولات جعل الفضاء الخارجي ساحة جديدة للتنافس والصراعات بين الدول".
https://sputnikarabic.ae/20221026/دبلوماسيون-روس-يؤكدون-لمسؤولين-أمريكيين-عدم-قبول-تصريحات-قادتهم-بالتورط-في-الصراع-الأوكراني-1069519390.html
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روسيا
الخارجية الروسية: تجنب انطلاق سباق تسلح بين الدول بالفضاء الخارجي ما زال في متناول اليد
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أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في اجتماع اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف، أن روسيا ترى أن تجنب إطلاق سباق تسلح بين الدول في الفضاء ما زال في متناول اليد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فورونتسوف خلال الاجتماع: "نحن مقتنعون بأنه في المرحلة الحالية، ما زال بالإمكان تجنب إطلاق سباق تسلح في الفضاء، وأن نقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد".
وأضاف فورونتسوف أن "نشر الأسلحة في الفضاء من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة واستخدامها في العمليات القتالية من أجل ضمان هيمنته وتفوقه يشكل تهديدا خطيرا".
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن مثل تلك التصرفات تتسبب في زعزعة الوضع وإحداث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، داعيا الغرب إلى "التوقف عن محاولات جعل الفضاء الخارجي ساحة جديدة للتنافس والصراعات بين الدول".