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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/الخارجية-الروسية-تجنب-انطلاق-سباق-تسلح-بين-الدول-بالفضاء-الخارجي-ما-زال-في-متناول-اليد-1069521053.html
الخارجية الروسية: تجنب انطلاق سباق تسلح بين الدول بالفضاء الخارجي ما زال في متناول اليد
الخارجية الروسية: تجنب انطلاق سباق تسلح بين الدول بالفضاء الخارجي ما زال في متناول اليد
أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في اجتماع اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف، أن روسيا ترى أن تجنب إطلاق سباق تسلح بين الدول في... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T20:44+0000
2022-10-26T20:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فورونتسوف خلال الاجتماع: "نحن مقتنعون بأنه في المرحلة الحالية، ما زال بالإمكان تجنب إطلاق سباق تسلح في الفضاء، وأن نقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد".وأوضح الدبلوماسي الروسي أن مثل تلك التصرفات تتسبب في زعزعة الوضع وإحداث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، داعيا الغرب إلى "التوقف عن محاولات جعل الفضاء الخارجي ساحة جديدة للتنافس والصراعات بين الدول".
https://sputnikarabic.ae/20221026/دبلوماسيون-روس-يؤكدون-لمسؤولين-أمريكيين-عدم-قبول-تصريحات-قادتهم-بالتورط-في-الصراع-الأوكراني-1069519390.html
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الخارجية الروسية: تجنب انطلاق سباق تسلح بين الدول بالفضاء الخارجي ما زال في متناول اليد

20:44 GMT 26.10.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في اجتماع اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف، أن روسيا ترى أن تجنب إطلاق سباق تسلح بين الدول في الفضاء ما زال في متناول اليد.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فورونتسوف خلال الاجتماع: "نحن مقتنعون بأنه في المرحلة الحالية، ما زال بالإمكان تجنب إطلاق سباق تسلح في الفضاء، وأن نقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد".

وأضاف فورونتسوف أن "نشر الأسلحة في الفضاء من قبل الغرب بقيادة الولايات المتحدة واستخدامها في العمليات القتالية من أجل ضمان هيمنته وتفوقه يشكل تهديدا خطيرا".

أناتولي أنتونوف السفير الروسي في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبلوماسيون روس يؤكدون لمسؤولين أمريكيين عدم قبول تصريحات قادتهم بالتورط في الصراع الأوكراني
19:30 GMT
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن مثل تلك التصرفات تتسبب في زعزعة الوضع وإحداث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، داعيا الغرب إلى "التوقف عن محاولات جعل الفضاء الخارجي ساحة جديدة للتنافس والصراعات بين الدول".
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