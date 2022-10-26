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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مخازن-وقود-في-دنيبروبيتروفسك-وتسقط-عدة-طائرات-مسيرة-وتحيد-مئات-العسكريين-1069492117.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن وقود في دنيبروبيتروفسك وإسقاط عدة طائرات مسيرة وتحييد مئات العسكريين
الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن وقود في دنيبروبيتروفسك وإسقاط عدة طائرات مسيرة وتحييد مئات العسكريين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير مخازن وقود في دنيبروبيتروفسك وإسقاط طائرات مسيرة عدة وتحييد مئات العسكريين. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T09:45+0000
2022-10-26T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطته إن الجيش الروسي دمر مركز اتصالات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف ومنشأة لتخزين النفط بالقرب من دنيبروبتروفسك لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.وأضاف كوناشينكوف بالقول "دمر مركز اتصالات لمجموعة القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة بريكولوتنوي في مقاطعة خاركوف"، مؤكدا على أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة أوكرانية و13 قذيفة من طراز "هيمارس".وتابع بيان الدفاع: "تم تحييد ما يصل إلى 125 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور نيكولاييف - كريفي روغ، حيث تم تدمير 7 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات أخرى.
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الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن وقود في دنيبروبيتروفسك وإسقاط عدة طائرات مسيرة وتحييد مئات العسكريين

09:45 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 10:24 GMT 26.10.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير مخازن وقود في دنيبروبيتروفسك وإسقاط طائرات مسيرة عدة وتحييد مئات العسكريين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطته إن الجيش الروسي دمر مركز اتصالات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف ومنشأة لتخزين النفط بالقرب من دنيبروبتروفسك لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.
وأضاف كوناشينكوف بالقول "دمر مركز اتصالات لمجموعة القوات الأوكرانية بالقرب من مستوطنة بريكولوتنوي في مقاطعة خاركوف"، مؤكدا على أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة أوكرانية و13 قذيفة من طراز "هيمارس".
وتابع بيان الدفاع: "تم تحييد ما يصل إلى 125 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور نيكولاييف - كريفي روغ، حيث تم تدمير 7 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات أخرى.
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