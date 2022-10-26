https://sputnikarabic.ae/20221026/السعودية-تعلن-إيقاف-60-شخصا-بينهم-موظفون-حكوميون-بتهم-فساد-1069488876.html
السعودية تعلن إيقاف 60 شخصا بينهم موظفون حكوميون بتهم فساد
السعودية تعلن إيقاف 60 شخصا بينهم موظفون حكوميون بتهم فساد
أعلنت المملكة العربية السعودية، إيقاف 60 شخصا، بينهم موظفون حكوميون، بتهم فساد خلال شهر واحد فقط. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T08:45+0000
2022-10-26T08:45+0000
2022-10-26T08:45+0000
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان لها، إن "جهودها في مكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول الهجري المنصرم، أسفرت عن التحقيق مع 148 شخصا وتوقيف 60 متهما".وأضافت أن "بين الموقوفين الذين جرى إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة، موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان"، متابعة أن "الموقوفين متهمون بجرائم رشوة واستغلال نفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير، وهي جرائم عقوباتها مشددة في القوانين المحلية".وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" أعلنت في وقت سابق، صدور أحكام سجن بحق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.يذكر أنه منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، شن حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون"، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية تعلن إيقاف 60 شخصا بينهم موظفون حكوميون بتهم فساد
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أعلنت المملكة العربية السعودية، إيقاف 60 شخصا، بينهم موظفون حكوميون، بتهم فساد خلال شهر واحد فقط.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في بيان لها، إن "جهودها في مكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول الهجري المنصرم، أسفرت عن التحقيق مع 148 شخصا وتوقيف 60 متهما".
وأضافت أن "بين الموقوفين الذين جرى إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة، موظفون بوزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان"، متابعة أن "الموقوفين متهمون بجرائم رشوة واستغلال نفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير، وهي جرائم عقوباتها مشددة في القوانين المحلية".
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" أعلنت في وقت سابق، صدور أحكام سجن بحق خمسة قضاة وسفير سابق
وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.
يذكر أنه منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، شن حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون"، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.