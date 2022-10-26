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https://sputnikarabic.ae/20221026/السعودية-تعلن-عن-جهود-سياحية-لجذب-مشجعي-كأس-العالم-بقطر--1069507625.html
السعودية تعلن عن جهود سياحية لجذب مشجعي كأس العالم بقطر
السعودية تعلن عن جهود سياحية لجذب مشجعي كأس العالم بقطر
أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي عن جهود تقوم بها بلاده لاجتذاب عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم الذين يحضرون كأس العالم في قطر الشهر المقبل. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T14:41+0000
2022-10-26T14:41+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار السعودية اليوم
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير، اليوم الأربعاء، على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الوزير السعودي إن المملكة تعتزم مضاعفة عدد الرحلات المكوكية وتسهيل السفر برا بهدف جذب المشجعين في قطر.وأوضح وزير السياحة، أن عدد الرحلات الأسبوعية من بلاده إلى قطر سوف يصل إلى 240 رحلة خلال فترة بطولة كأس العالم.وفيما يتعلق بالسفر البري أشار الخطيب إلى أن الحكومة قامت بتحديث الطرق المؤدية من الرياض والمدن في شرق المملكة، الأقرب إلى قطر، حتى الحدود المشتركة بين الجانبين.وذكر وزير السياحة أنّ الحكومة قامت كذلك بتوسيع محطات الوقود بجانب تحسين خدمات الاتصال بالإنترنت والوصول للإسعافات الأولية والخدمات الطبية الأخرى على طول الطرق المؤدية إلى قطر.يذكر أن هذه الجهود تهدف لتنشيط قطاع السياحة الناشئ في السعودية خلال فترة البطولة التي ستنطلق في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل وتستمر شهرا.
https://sputnikarabic.ae/20221026/شركة-طيران-سعودية-تعلن-إطلاق-30-رحلة-أسبوعيا-إلى-قطر-أثناء-كأس-العالم-1069503626.html
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بطولة كأس العالم 2022, أخبار السعودية اليوم
بطولة كأس العالم 2022, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلن عن جهود سياحية لجذب مشجعي كأس العالم بقطر

14:41 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARاستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة
استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي عن جهود تقوم بها بلاده لاجتذاب عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم الذين يحضرون كأس العالم في قطر الشهر المقبل.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الوزير، اليوم الأربعاء، على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، بحسب وكالة "فرانس برس".
تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
شركة طيران سعودية تعلن إطلاق 30 رحلة أسبوعيا إلى قطر أثناء كأس العالم
13:34 GMT
وقال الوزير السعودي إن المملكة تعتزم مضاعفة عدد الرحلات المكوكية وتسهيل السفر برا بهدف جذب المشجعين في قطر.
وأوضح وزير السياحة، أن عدد الرحلات الأسبوعية من بلاده إلى قطر سوف يصل إلى 240 رحلة خلال فترة بطولة كأس العالم.
وفيما يتعلق بالسفر البري أشار الخطيب إلى أن الحكومة قامت بتحديث الطرق المؤدية من الرياض والمدن في شرق المملكة، الأقرب إلى قطر، حتى الحدود المشتركة بين الجانبين.
وذكر وزير السياحة أنّ الحكومة قامت كذلك بتوسيع محطات الوقود بجانب تحسين خدمات الاتصال بالإنترنت والوصول للإسعافات الأولية والخدمات الطبية الأخرى على طول الطرق المؤدية إلى قطر.
يذكر أن هذه الجهود تهدف لتنشيط قطاع السياحة الناشئ في السعودية خلال فترة البطولة التي ستنطلق في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل وتستمر شهرا.
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