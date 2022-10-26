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https://sputnikarabic.ae/20221026/السعودية-تعلن-مشاركتها-في-معرض-إكسبو-2025-أوساكا-في-اليابان-1069499602.html
السعودية تعلن مشاركتها في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان
السعودية تعلن مشاركتها في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، مشاركتها في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" الذي تنظمه اليابان. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T12:01+0000
2022-10-26T12:01+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الإعلان جاء بعد توقيع اتفاقية المشاركة على هامش اجتماع التخطيط الدولي الأول لمعرض إكسبو 2025، الذي عُقد اليوم في أوساكا باليابان.وأضافت أن المملكة ستعمل خلال المعرض على عرض تراثها وثقافتها، وإبداعاتها وابتكاراتها الفنية والثقافية والمجتمعية.وأشارت إلى أن ذلك يأتي لمواصلة ما حققته من نجاح عبر جناحها في إكسبو 2020 دبي، الذي أثمر عن تتويج الجناح بجائزة أفضل جناح مشارك، واستقباله لنحو 5 ملايين زائر، بما يعادل 24% من إجمالي الزيارات إلى إكسبو 2020.ويأتي "إكسبو 2025 أوساكا" من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد الشعوب بمختلف ثقافاتها واهتماماتها تحت شعار عالمي "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات".يذكر أن السعودية تقدمت رسميا في سبتمبر/ أيلول الماضي بملفها لاستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك تحت شعار "حقبة التغيير.. المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".وسوف يتم انتخاب الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030 من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلن مشاركتها في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" في اليابان

12:01 GMT 26.10.2022
© Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"
جناح المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو 2020 دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Photo / جناح السعودية في "إكسبو 2020"
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أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، مشاركتها في معرض "إكسبو 2025 أوساكا" الذي تنظمه اليابان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الإعلان جاء بعد توقيع اتفاقية المشاركة على هامش اجتماع التخطيط الدولي الأول لمعرض إكسبو 2025، الذي عُقد اليوم في أوساكا باليابان.
وأضافت أن المملكة ستعمل خلال المعرض على عرض تراثها وثقافتها، وإبداعاتها وابتكاراتها الفنية والثقافية والمجتمعية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي لمواصلة ما حققته من نجاح عبر جناحها في إكسبو 2020 دبي، الذي أثمر عن تتويج الجناح بجائزة أفضل جناح مشارك، واستقباله لنحو 5 ملايين زائر، بما يعادل 24% من إجمالي الزيارات إلى إكسبو 2020.
ويأتي "إكسبو 2025 أوساكا" من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى توحيد الشعوب بمختلف ثقافاتها واهتماماتها تحت شعار عالمي "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات".
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يذكر أن السعودية تقدمت رسميا في سبتمبر/ أيلول الماضي بملفها لاستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك تحت شعار "حقبة التغيير.. المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل".
وسوف يتم انتخاب الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030 من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
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