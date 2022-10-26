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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/السلطات-الأوكرانية-تطلق-صفارات-الإنذار-في-كييف-وأوديسا-ونيكولاييف-1069485144.html
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مدن كييف وأوديسا ونيكولاييف، وذلك تحذيرا من غارة جوية محتملة. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T06:01+0000
2022-10-26T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة نيكولاييف فيتالي كيم عن ذلك من خلال صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " إطلاق صفارات الإنذار بسبب غارات جوية في عدد من المدن".كما أبلغت سلطات مقاطعات كييف وأوديسا وتشيركاسي وكيروفوغراد عن الغارة الجوية.
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السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف

06:01 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 26.10.2022)
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مدن كييف وأوديسا ونيكولاييف، وذلك تحذيرا من غارة جوية محتملة.
وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة نيكولاييف فيتالي كيم عن ذلك من خلال صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " إطلاق صفارات الإنذار بسبب غارات جوية في عدد من المدن".
كما أبلغت سلطات مقاطعات كييف وأوديسا وتشيركاسي وكيروفوغراد عن الغارة الجوية.
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMT
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