https://sputnikarabic.ae/20221026/السلطات-الأوكرانية-تطلق-صفارات-الإنذار-في-كييف-وأوديسا-ونيكولاييف-1069485144.html
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مدن كييف وأوديسا ونيكولاييف، وذلك تحذيرا من غارة جوية محتملة. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T06:01+0000
2022-10-26T06:01+0000
2022-10-26T06:25+0000
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وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة نيكولاييف فيتالي كيم عن ذلك من خلال صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " إطلاق صفارات الإنذار بسبب غارات جوية في عدد من المدن".كما أبلغت سلطات مقاطعات كييف وأوديسا وتشيركاسي وكيروفوغراد عن الغارة الجوية.
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العالم
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
06:01 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 26.10.2022) تابعنا عبر
أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صفارات الإنذار في مدن كييف وأوديسا ونيكولاييف، وذلك تحذيرا من غارة جوية محتملة.
وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة نيكولاييف فيتالي كيم عن ذلك من خلال صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " إطلاق صفارات الإنذار بسبب غارات جوية في عدد من المدن".
كما أبلغت سلطات مقاطعات كييف وأوديسا وتشيركاسي وكيروفوغراد عن الغارة الجوية.