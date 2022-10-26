عربي
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
https://sputnikarabic.ae/20221026/السوداني-يطلب-من-البرلمان-العراقي-عقد-جلسة-غدا-لمنح-الثقة-لحكومته-1069485753.html
السوداني يطلب من البرلمان العراقي عقد جلسة غدا لمنح الثقة لحكومته
السوداني يطلب من البرلمان العراقي عقد جلسة غدا لمنح الثقة لحكومته
طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، بتحديد يوم غد الخميس، موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية التابعة له. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T06:51+0000
2022-10-26T06:51+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065689634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d595e562e2de90a35ddaa30726b1859.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية- واع، وثيقة رسمية "تضمنت طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحديد يوم غد الخميس موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221024/-وزير-الخارجية-العراقي-يقول-إن-حوارات-تشكيل-الحكومة-ستؤدي-إلى-استقرار-الأوضاع-الداخلية-1069433095.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065689634_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_dec5615e29dd679e7fa3aa41eb7f2997.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر

السوداني يطلب من البرلمان العراقي عقد جلسة غدا لمنح الثقة لحكومته

06:51 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبرTelegram
طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، بتحديد يوم غد الخميس، موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية التابعة له.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية- واع، وثيقة رسمية "تضمنت طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحديد يوم غد الخميس موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
وزير الخارجية العراقي يقول إن حوارات تشكيل الحكومة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع الداخلية
24 أكتوبر, 21:04 GMT
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:23 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала