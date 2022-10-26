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https://sputnikarabic.ae/20221026/الكرملين-يعلق-على-نشر-فرقة-أمريكية-في-رومانيا-1069494738.html
الكرملين يعلق على نشر فرقة أمريكية في رومانيا
الكرملين يعلق على نشر فرقة أمريكية في رومانيا
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء على نشر الفرقة 101 الأمريكية في رومانيا، بأن على روسيا أن تبني أمنها بشكل كامل كلما اقتربت... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:00+0000
2022-10-26T11:00+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "كلما اقتربت القوات الأمريكية من حدودنا زاد الخطر الذي يواجهنا".ووفقا له، انطلاقا من ذلك ستضع روسيا سياسة لضمان أمنها، مشيرا إلى أنه مثل هذه التحركات للقوات الأمريكية بالقرب من حدود روسيا لا تؤدي إلا لمزيد من التوتر وتضعف الاستقرار الأمني.
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روسيا

الكرملين يعلق على نشر فرقة أمريكية في رومانيا

11:00 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء على نشر الفرقة 101 الأمريكية في رومانيا، بأن على روسيا أن تبني أمنها بشكل كامل كلما اقتربت القوات الأمريكية من حدودها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كلما اقتربت القوات الأمريكية من حدودنا زاد الخطر الذي يواجهنا".
ووفقا له، انطلاقا من ذلك ستضع روسيا سياسة لضمان أمنها، مشيرا إلى أنه مثل هذه التحركات للقوات الأمريكية بالقرب من حدود روسيا لا تؤدي إلا لمزيد من التوتر وتضعف الاستقرار الأمني.
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