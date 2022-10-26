https://sputnikarabic.ae/20221026/المالية-الأوكرانية-تعلن-حاجة-البلاد-لـ-38-مليار-دولار-لسد-عجز-ميزانية-الدولة-لعام-2023-1069505132.html
المالية الأوكرانية تعلن حاجة البلاد لـ 38 مليار دولار لسد عجز ميزانية الدولة لعام 2023
المالية الأوكرانية تعلن حاجة البلاد لـ 38 مليار دولار لسد عجز ميزانية الدولة لعام 2023
قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، اليوم الأربعاء، إن الدولة تحتاج في العام المقبل إلى تمويل خارجي إضافي لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، والذي يقدر... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T13:57+0000
2022-10-26T13:57+0000
2022-10-26T13:57+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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ونقلت الخدمة الصحفية للوزارة عن مارشينكو قوله "عجز ميزانية الدولة في عام 2023 متوقع عند مستوى 38 مليار دولار أمريكي. أنا أتفاوض باستمرار مع زملاء من مختلف البلدان الشريكة ووزراء المالية فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالتمويل الخارجي لضمان نفقات ميزانية الدولة ذات الأولوية".وأشار مارشينكو إلى أن "أوكرانيا تواجه مهمة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد في ظل الظروف الصعبة" الناجمة عن الأعمال القتالية".ووقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يحدد إجراءات تأميم البنوك ذات الأهمية النظامية خلال الأحكام العرفية على أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيان نشر على موقع البرلمان الأوكراني.وأعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقت 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي.وقال زيلينسكي، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا تحتاج إلى 17 مليار دولار من أجل التعافي، لكن كييف لم تحصل بعد على سنت واحد.وقدر زيلينسكي، احتياجات البلاد لتغطية عجز الميزانية العام المقبل بنحو 38 مليار دولار، فيما قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق يقدر حاجة أوكرانيا من التمويل الخارجي لعام 2023 بمبلغ يتراوح من 3-4 مليارات دولار شهرياً.وذكرت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، قدمت هذا العام مساعدات لأوكرانيا تقدر بأكثر من 19 مليار يورو، عدا الإمدادات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20221025/زيلينسكي-يطلب-17-مليار-دولار-لإعادة-إعمار-أوكرانيا-ويؤكد-أنه-لم-يحصل-على-سنت-1069454177.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
المالية الأوكرانية تعلن حاجة البلاد لـ 38 مليار دولار لسد عجز ميزانية الدولة لعام 2023
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قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، اليوم الأربعاء، إن الدولة تحتاج في العام المقبل إلى تمويل خارجي إضافي لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، والذي يقدر بنحو 38 مليار دولار.
ونقلت الخدمة الصحفية للوزارة عن مارشينكو قوله "عجز ميزانية الدولة في عام 2023 متوقع عند مستوى 38 مليار دولار أمريكي. أنا أتفاوض باستمرار مع زملاء من مختلف البلدان الشريكة ووزراء المالية فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالتمويل الخارجي لضمان نفقات ميزانية الدولة ذات الأولوية".
وأشار مارشينكو إلى أن "أوكرانيا تواجه مهمة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد
في ظل الظروف الصعبة" الناجمة عن الأعمال القتالية".
ووقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يحدد إجراءات تأميم البنوك ذات الأهمية النظامية خلال الأحكام العرفية على أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيان نشر على موقع البرلمان الأوكراني.
وأعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقت 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي.
وقال زيلينسكي، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا تحتاج إلى 17 مليار دولار من أجل التعافي
، لكن كييف لم تحصل بعد على سنت واحد.
وقدر زيلينسكي، احتياجات البلاد لتغطية عجز الميزانية العام المقبل بنحو 38 مليار دولار، فيما قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق يقدر حاجة أوكرانيا من التمويل الخارجي لعام 2023 بمبلغ يتراوح من 3-4 مليارات دولار شهرياً.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، قدمت هذا العام مساعدات لأوكرانيا تقدر بأكثر من 19 مليار يورو، عدا الإمدادات العسكرية.