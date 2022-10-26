https://sputnikarabic.ae/20221026/المالية-الأوكرانية-تعلن-حاجة-البلاد-لـ-38-مليار-دولار-لسد-عجز-ميزانية-الدولة-لعام-2023-1069505132.html

المالية الأوكرانية تعلن حاجة البلاد لـ 38 مليار دولار لسد عجز ميزانية الدولة لعام 2023

المالية الأوكرانية تعلن حاجة البلاد لـ 38 مليار دولار لسد عجز ميزانية الدولة لعام 2023

قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، اليوم الأربعاء، إن الدولة تحتاج في العام المقبل إلى تمويل خارجي إضافي لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، والذي يقدر... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T13:57+0000

2022-10-26T13:57+0000

2022-10-26T13:57+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg

ونقلت الخدمة الصحفية للوزارة عن مارشينكو قوله "عجز ميزانية الدولة في عام 2023 متوقع عند مستوى 38 مليار دولار أمريكي. أنا أتفاوض باستمرار مع زملاء من مختلف البلدان الشريكة ووزراء المالية فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالتمويل الخارجي لضمان نفقات ميزانية الدولة ذات الأولوية".وأشار مارشينكو إلى أن "أوكرانيا تواجه مهمة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد في ظل الظروف الصعبة" الناجمة عن الأعمال القتالية".ووقع فلاديمير زيلينسكي قانونا يحدد إجراءات تأميم البنوك ذات الأهمية النظامية خلال الأحكام العرفية على أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيان نشر على موقع البرلمان الأوكراني.وأعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، دانييل غيتمانتسيف، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تلقت 500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي.وقال زيلينسكي، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا تحتاج إلى 17 مليار دولار من أجل التعافي، لكن كييف لم تحصل بعد على سنت واحد.وقدر زيلينسكي، احتياجات البلاد لتغطية عجز الميزانية العام المقبل بنحو 38 مليار دولار، فيما قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق يقدر حاجة أوكرانيا من التمويل الخارجي لعام 2023 بمبلغ يتراوح من 3-4 مليارات دولار شهرياً.وذكرت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، قدمت هذا العام مساعدات لأوكرانيا تقدر بأكثر من 19 مليار يورو، عدا الإمدادات العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20221025/زيلينسكي-يطلب-17-مليار-دولار-لإعادة-إعمار-أوكرانيا-ويؤكد-أنه-لم-يحصل-على-سنت-1069454177.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا