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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/المجر-تأمل-في-إجراء-اتصالات-بين-موسكو-وأمريكا-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1069513878.html
المجر تأمل في إجراء اتصالات بين موسكو وأمريكا لحل الأزمة في أوكرانيا
المجر تأمل في إجراء اتصالات بين موسكو وأمريكا لحل الأزمة في أوكرانيا
قال وزير الخارجية المجري بيتر سييارتو لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده تأمل في أن "تنظر السلطات الروسية والأمريكية بجدية" في إمكانية إجراء اتصالات للتوصل إلى حل... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:31+0000
2022-10-26T17:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الوزير المجري خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "الطاقة النووية في القرن 21"، الذي يعقد في واشنطن، حيث قال: "ما أعرفه هو أننا نعيش في جوار الحرب. إنه أمر سيء وخطير للغاية. لهذا السبب نريد أن يأتي السلام في أقرب وقت ممكن. يمكن أن يكون السلام هو الحل لكل شيء".وتابع "نأمل حقا أن الروس والأمريكيين سينظرون أخيرا بجدية في إمكانية عقد اجتماع مع بعضها البعض لمناقشة هذه القضية، بالإضافة إلى التوصل إلى حل يضمن السلام، وسيتم وضع حد لجميع التهديدات والأخطار (القائمة). السلام هو الحل الوحيد".وردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي إجراء اتصالات مرة أخرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار سييارتو إلى أن اجتماعهما الأخير عقد في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن إذا لزم الأمر، فهو مستعد مرة أخرى لمثل هذه الاتصالات.وقال: "التقينا في سبتمبر. إذا دعت الحاجة، بالطبع، يمكننا تنظيم الاتصالات بكل بساطة. أنا أؤمن بالتواصل. وأؤمن بالحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. إذا تم إغلاقها، فلا أمل في ذلك.وشدد الوزير المجري في ختام حديثه على ضرورة تحقيق السلام. مؤكدا أنه لا يريد فقدان الأمل في ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20221026/الفاتيكان-مستعدة-للوساطة-لتحقيق-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-إذا-طلبتا-ذلك-1069509824.html
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العالم
العالم

المجر تأمل في إجراء اتصالات بين موسكو وأمريكا لحل الأزمة في أوكرانيا

17:31 GMT 26.10.2022
© YouTube.comبانوراما لعاصمة المجر، بودابست
بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
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قال وزير الخارجية المجري بيتر سييارتو لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده تأمل في أن "تنظر السلطات الروسية والأمريكية بجدية" في إمكانية إجراء اتصالات للتوصل إلى حل للأزمة الحالية حول أوكرانيا.
وجاءت تصريحات الوزير المجري خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "الطاقة النووية في القرن 21"، الذي يعقد في واشنطن، حيث قال: "ما أعرفه هو أننا نعيش في جوار الحرب. إنه أمر سيء وخطير للغاية. لهذا السبب نريد أن يأتي السلام في أقرب وقت ممكن. يمكن أن يكون السلام هو الحل لكل شيء".
وتابع "نأمل حقا أن الروس والأمريكيين سينظرون أخيرا بجدية في إمكانية عقد اجتماع مع بعضها البعض لمناقشة هذه القضية، بالإضافة إلى التوصل إلى حل يضمن السلام، وسيتم وضع حد لجميع التهديدات والأخطار (القائمة). السلام هو الحل الوحيد".
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الفاتيكان مستعدة للوساطة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك
15:31 GMT
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي إجراء اتصالات مرة أخرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار سييارتو إلى أن اجتماعهما الأخير عقد في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن إذا لزم الأمر، فهو مستعد مرة أخرى لمثل هذه الاتصالات.
وقال: "التقينا في سبتمبر. إذا دعت الحاجة، بالطبع، يمكننا تنظيم الاتصالات بكل بساطة. أنا أؤمن بالتواصل. وأؤمن بالحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. إذا تم إغلاقها، فلا أمل في ذلك.
وشدد الوزير المجري في ختام حديثه على ضرورة تحقيق السلام. مؤكدا أنه لا يريد فقدان الأمل في ذلك.
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