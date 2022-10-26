https://sputnikarabic.ae/20221026/المجر-تأمل-في-إجراء-اتصالات-بين-موسكو-وأمريكا-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1069513878.html

المجر تأمل في إجراء اتصالات بين موسكو وأمريكا لحل الأزمة في أوكرانيا

المجر تأمل في إجراء اتصالات بين موسكو وأمريكا لحل الأزمة في أوكرانيا

قال وزير الخارجية المجري بيتر سييارتو لوكالة "سبوتنيك" إن بلاده تأمل في أن "تنظر السلطات الروسية والأمريكية بجدية" في إمكانية إجراء اتصالات للتوصل إلى حل... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T17:31+0000

2022-10-26T17:31+0000

2022-10-26T17:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات الوزير المجري خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان "الطاقة النووية في القرن 21"، الذي يعقد في واشنطن، حيث قال: "ما أعرفه هو أننا نعيش في جوار الحرب. إنه أمر سيء وخطير للغاية. لهذا السبب نريد أن يأتي السلام في أقرب وقت ممكن. يمكن أن يكون السلام هو الحل لكل شيء".وتابع "نأمل حقا أن الروس والأمريكيين سينظرون أخيرا بجدية في إمكانية عقد اجتماع مع بعضها البعض لمناقشة هذه القضية، بالإضافة إلى التوصل إلى حل يضمن السلام، وسيتم وضع حد لجميع التهديدات والأخطار (القائمة). السلام هو الحل الوحيد".وردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي إجراء اتصالات مرة أخرى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار سييارتو إلى أن اجتماعهما الأخير عقد في سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن إذا لزم الأمر، فهو مستعد مرة أخرى لمثل هذه الاتصالات.وقال: "التقينا في سبتمبر. إذا دعت الحاجة، بالطبع، يمكننا تنظيم الاتصالات بكل بساطة. أنا أؤمن بالتواصل. وأؤمن بالحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. إذا تم إغلاقها، فلا أمل في ذلك.وشدد الوزير المجري في ختام حديثه على ضرورة تحقيق السلام. مؤكدا أنه لا يريد فقدان الأمل في ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20221026/الفاتيكان-مستعدة-للوساطة-لتحقيق-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-إذا-طلبتا-ذلك-1069509824.html

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