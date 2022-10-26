https://sputnikarabic.ae/20221026/الولايات-المتحدة-تعلن-فرض-عقوبات-جديدة-على-عدد-من-الشركات-والمواطنين-في-روسيا-1069505942.html
الخزانة الأمريكية تعلن إدراج عدد من الشركات الروسية إلى قائمة العقوبات
الخزانة الأمريكية تعلن إدراج عدد من الشركات الروسية إلى قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية والأشخاص. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T14:21+0000
2022-10-26T14:21+0000
2022-10-26T14:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
وزارة الخزانة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للقائمة المعلنة، فقد تم إدراج عدد من الشركات ضمن قائمة العقوبات، من بينها: "ناتسيونالنايا إنجينيرنايا كومبانيا (الشركة الهندسية الوطنية)، وشركة "زولوتوي فيك" (القرن الذهبي)، وشركة "أغرو-ريغيون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20221006/الاتحاد-الأوروبي-يتبنى-الحزمة-الثامنة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1068682751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, وزارة الخزانة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, وزارة الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية تعلن إدراج عدد من الشركات الروسية إلى قائمة العقوبات
14:21 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 26.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية والأشخاص.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للقائمة المعلنة، فقد تم إدراج عدد
من الشركات ضمن قائمة العقوبات، من بينها: "ناتسيونالنايا إنجينيرنايا كومبانيا (الشركة الهندسية الوطنية)، وشركة "زولوتوي فيك" (القرن الذهبي)، وشركة "أغرو-ريغيون".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا
، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.