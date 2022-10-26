عربي
السلطات الأوكرانية تطلق صفارات الإنذار في كييف وأوديسا ونيكولاييف
https://sputnikarabic.ae/20221026/انطلاق-الدفعة-الأولى-من-قوافل-النازحين-السوريين-في-لبنان-الراغبين-بالعودة-الطوعية-إلى-سوريا-1069486370.html
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين في لبنان الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدهم
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين في لبنان الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدهم
انطلقت الدفعة الاولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا من منطقة وادي حميد في عرسال باتجاه بلداتهم، اليوم الأربعاء، بإشراف الأمن... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T06:58+0000
2022-10-26T07:01+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069485876_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_72ccc7e49d6e1af1c9f4e21bff7ab2ee.jpg
وتضم الدفعة الأولى 483 عائلة مقسمة إلى 30 عائلة من مدينة يبرود، 49 عائلة من قرية جراجير، 47 عائلة من مدينة قارة، 212 عائلة من قرية المشرفة، 70عائلة من قرية رأس المعرة وقرية رأس العين، 55 عائلة من قرية السحل، 22 عائلة من قرية الصرخة.أما الدفعة الثانية من القوافل فستنطلق في 31 الشهر الجاري وستكون على ضمانة الأمن العام اللبناني، وستضم جميع من ورد على أسمائهم ملاحقة أمنية وقضائية بالإضافة إلى الأشخاص المتخلفين عن الجيش والمتخلفين عن الاحتياط والأشخاص الذين بحقهم مراجعات بحسب وزارة المهجرين.وقالت المحامية السورية رنا رمضان المنسقة القانونية لوزارة المهجرين اللبنانية في عرسال إنه "عن طريق وزارة المهجرين تم تسجيل تقريبًا حوالي ال 483 عائلة سورية مقيمة في عرسال وفي مناطق لبنانية أخرى، للعودة إلى معبر الزمراني وأغلبهم من سكان منطقة القلمون الغربي".وأوضحت رمضان في حديثها لوكالة "سبوتنيك" أنه "بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام تم وضع جداول إسمية تضم أفراد العائلة مع المعلومات التفصيلية، وتم إرسالهم إلى الجانب السوري عن طريق الأمن العام لدراسة هذه الأسماء أمنيا وقضائيا، وبعد أن تم دراستها أعيدت إلى الأمن العام اللبناني الذي بدوره اتصل بالنازحين وأبلغهم بالأجوبة التي أتت على كل شخص وما هو وضعه، هناك أشخاص عاديين ليس عليهم أي مشاكل أتت الموافقة بكل سهولة، وهناك عائلات أتت موافقات للزوجة والأولاد ولكن الزوج عليه خدمة إلزامية أو احتياط أو مشكل أمني أو قضائي وقد تبلغوا بهذا الأمر".وأشارت إلى أن "نقطة الانطلاق من وادي حميد، وعدد النازحين الذين وافقوا على المغادرة تقريبًا 700 ومن الممكن أن يزيد العدد أو ينقص".ولفتت رمضان إلى أن "المغادرة كانت عبر سيارات خاصة أو مستأجرة للسوريين وضعوا فيها أمتعتهم وممتلكاتهم وتجهيزاتهم، ولدينا حافلات من الجانب السوري لنقل السوريين الذين ليس لديهم سيارات، من أجل النساء والأطفال لأن الطريق وعرة جدا".وأكدت أن "مراكز الأمن العام ال 17 الطوعية التي افتتحت على كامل الأراضي اللبنانية لا زالت تستقبل طلبات للراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا".إلى ذلك تقول نازحة سورية لـ"سبوتنيك"، "إنها في لبنان منذ 8 سنوات، الحياة أصبحت صعبة جدًا، الشباب بلا عمل، بدل إيجار الخيمة 10 دولار من دون مياه ولا أكل ولا مشرب، ولا مدارس للأولاد هنا في لبنان، وقررنا العودة إلى سوريا بأول قافلة ستنطلق".هذا وتواصل المديرية العامة للأمن العام اللبناني تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان الى الأراضي السورية، عبر تقديم طلبات الراغبين بالعودة في دوائر الأمن العام الإقليمية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وسيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجاناُ فور المغادرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1069485876_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e0d3ceebe3852bf7d1cb991ec5df4607.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين في لبنان الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدهم

06:58 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 07:01 GMT 26.10.2022)
© Sputnik . Zahraa Al Amirانطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبرTelegram
انطلقت الدفعة الاولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا من منطقة وادي حميد في عرسال باتجاه بلداتهم، اليوم الأربعاء، بإشراف الأمن العام اللبناني.
وتضم الدفعة الأولى 483 عائلة مقسمة إلى 30 عائلة من مدينة يبرود، 49 عائلة من قرية جراجير، 47 عائلة من مدينة قارة، 212 عائلة من قرية المشرفة، 70عائلة من قرية رأس المعرة وقرية رأس العين، 55 عائلة من قرية السحل، 22 عائلة من قرية الصرخة.
أما الدفعة الثانية من القوافل فستنطلق في 31 الشهر الجاري وستكون على ضمانة الأمن العام اللبناني، وستضم جميع من ورد على أسمائهم ملاحقة أمنية وقضائية بالإضافة إلى الأشخاص المتخلفين عن الجيش والمتخلفين عن الاحتياط والأشخاص الذين بحقهم مراجعات بحسب وزارة المهجرين.
© Sputnik . Zahraa Al Amirانطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وقالت المحامية السورية رنا رمضان المنسقة القانونية لوزارة المهجرين اللبنانية في عرسال إنه "عن طريق وزارة المهجرين تم تسجيل تقريبًا حوالي ال 483 عائلة سورية مقيمة في عرسال وفي مناطق لبنانية أخرى، للعودة إلى معبر الزمراني وأغلبهم من سكان منطقة القلمون الغربي".
وأوضحت رمضان في حديثها لوكالة "سبوتنيك" أنه "بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام تم وضع جداول إسمية تضم أفراد العائلة مع المعلومات التفصيلية، وتم إرسالهم إلى الجانب السوري عن طريق الأمن العام لدراسة هذه الأسماء أمنيا وقضائيا، وبعد أن تم دراستها أعيدت إلى الأمن العام اللبناني الذي بدوره اتصل بالنازحين وأبلغهم بالأجوبة التي أتت على كل شخص وما هو وضعه، هناك أشخاص عاديين ليس عليهم أي مشاكل أتت الموافقة بكل سهولة، وهناك عائلات أتت موافقات للزوجة والأولاد ولكن الزوج عليه خدمة إلزامية أو احتياط أو مشكل أمني أو قضائي وقد تبلغوا بهذا الأمر".
وأشارت إلى أن "نقطة الانطلاق من وادي حميد، وعدد النازحين الذين وافقوا على المغادرة تقريبًا 700 ومن الممكن أن يزيد العدد أو ينقص".
© Sputnik . Zahraa Al Amirانطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
© Sputnik . Zahraa Al Amir
ولفتت رمضان إلى أن "المغادرة كانت عبر سيارات خاصة أو مستأجرة للسوريين وضعوا فيها أمتعتهم وممتلكاتهم وتجهيزاتهم، ولدينا حافلات من الجانب السوري لنقل السوريين الذين ليس لديهم سيارات، من أجل النساء والأطفال لأن الطريق وعرة جدا".
وأكدت أن "مراكز الأمن العام ال 17 الطوعية التي افتتحت على كامل الأراضي اللبنانية لا زالت تستقبل طلبات للراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا".
إلى ذلك تقول نازحة سورية لـ"سبوتنيك"، "إنها في لبنان منذ 8 سنوات، الحياة أصبحت صعبة جدًا، الشباب بلا عمل، بدل إيجار الخيمة 10 دولار من دون مياه ولا أكل ولا مشرب، ولا مدارس للأولاد هنا في لبنان، وقررنا العودة إلى سوريا بأول قافلة ستنطلق".
هذا وتواصل المديرية العامة للأمن العام اللبناني تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان الى الأراضي السورية، عبر تقديم طلبات الراغبين بالعودة في دوائر الأمن العام الإقليمية المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وسيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجاناُ فور المغادرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:23 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала