https://sputnikarabic.ae/20221026/بكين-تدعو-واشنطن-للتوقف-عن-نشر-نظرية-التهديد-الصيني-1069491853.html
بكين تدعو واشنطن للتوقف عن نشر نظرية التهديد الصيني
بكين تدعو واشنطن للتوقف عن نشر نظرية التهديد الصيني
دعت الصين الولايات المتحدة للامتناع عن نشر نظرية التهديد الصيني القديمة، مشيراً إلى أنه من الأفضل الانشغال بتطوير مفهوم جديد للانفتاح والتعاون المتبادل. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T09:39+0000
2022-10-26T09:39+0000
2022-10-26T09:42+0000
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بكين – سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: "الصين شريك من أجل تطور جميع الدول وليست تحديا أو تهديدا".وأضاف: "الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن هذه العقلية والتوافق مع اتجاهات العصر، بدلا من نشر النظرية القديمة للتهديد الصيني".وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه من الأفضل إجراء محاولة تطوير مفهوم جديد للانفتاح والتعاون المتبادل وتبني السلوك الذي يساهم في السلام والتطور في العالم كله.وكان البيت الأبيض قد صرح أمس الثلاثاء، بأن الرئيس بايدن اتفق في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، على العمل معا للوقوف في وجه الصين.كما اتفقا على "مواجهة التحديات التي تفرضها الصين" التي تعتبرها الإدارة الأمريكية، في الوقت الراهن، أكبر منافس جيوسياسي واقتصادي لها.
https://sputnikarabic.ae/20220915/صحيفة-بايدن-يوقع-أمرا-تنفيذيا-يستهدف-الاستثمارات-الصينية-في-بلاده-1067804363.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
بكين تدعو واشنطن للتوقف عن نشر نظرية التهديد الصيني
09:39 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 26.10.2022) تابعنا عبر
دعت الصين الولايات المتحدة للامتناع عن نشر نظرية التهديد الصيني القديمة، مشيراً إلى أنه من الأفضل الانشغال بتطوير مفهوم جديد للانفتاح والتعاون المتبادل.
بكين – سبوتنيك
. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين في مؤتمر صحفي: "الصين شريك من أجل تطور جميع الدول وليست تحديا أو تهديدا".
وأضاف: "الصين تدعو الولايات المتحدة للتخلي عن هذه العقلية والتوافق مع اتجاهات العصر، بدلا من نشر النظرية القديمة للتهديد الصيني".
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أنه من الأفضل إجراء محاولة تطوير مفهوم جديد للانفتاح والتعاون المتبادل وتبني السلوك الذي يساهم في السلام والتطور في العالم كله.
وكان البيت الأبيض قد صرح أمس الثلاثاء، بأن الرئيس بايدن اتفق في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، على العمل معا للوقوف في وجه الصين
.
كما اتفقا على "مواجهة التحديات التي تفرضها الصين" التي تعتبرها الإدارة الأمريكية، في الوقت الراهن، أكبر منافس جيوسياسي واقتصادي لها.