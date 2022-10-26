https://sputnikarabic.ae/20221026/بلينكن-يستبعد-أي-احتمال-قريب-لاستعادة-الاتفاق-النووي-الإيراني-1069519746.html

بلينكن يستبعد أي احتمال قريب لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني

بلينكن يستبعد أي احتمال قريب لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T19:43+0000

2022-10-26T19:43+0000

2022-10-26T19:43+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال بلينكن خلال حديث لبلومبرغ نيوز: "حاليا، لا أرى أي احتمال قريب للمضي قدما"، مشيرا إلى اتفاق عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.وأضاف وزير الخارجية: "لماذا؟ لأن الإيرانيين سيواصلون إقحام قضايا غريبة في المناقشات بشأن خطة العمل المشتركة وهذه طريق مسدود".وتعهد بأن الولايات المتحدة ستحرم إيران من تطوير سلاح نووي، مضيفا "نحن ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي فعليا أكثر الطرق فاعلية".وتأتي تصريحاته بعد يوم من اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بـ "التباطؤ" في إحياء الاتفاق الذي رفضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وتطالب إيران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتدرج ذلك ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وفي 4 آب/أغسطس الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20221025/إيران-تؤكد-استعدادها-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جيد-ومستديم-وتطالب-أمريكا-بالتخلي-عن-سلوكها-المخادع-1069438170.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني