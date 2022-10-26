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https://sputnikarabic.ae/20221026/بلينكن-يقول-إن-واشنطن-ترى-إشارات-إيجابية-من-السعودية--1069515881.html
بلينكن يقول إن واشنطن ترى إشارات "إيجابية" من السعودية
بلينكن يقول إن واشنطن ترى إشارات "إيجابية" من السعودية
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن السعودية أظهرت بعض الإشارات الإيجابية عقب قرارها المفاجئ بخفض إنتاج النفط لكنه أوضح ان واشنطن مازالت... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:53+0000
2022-10-26T17:53+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأغضب تكتل "أوبك +" الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، الأمر الذي يضع ضغوطا على أسعار المستهلك قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، وربما يزيد من عوائد روسيا بالتزامن مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.واتهمت إدارة بايدن بشكل معلن الرياض بالانحياز لروسيا. لكن بلينكن اعترف بأن السعودية قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 400 مليون دولار إلى أوكرانيا.وأضاف بلينكن خلال حديث لقناة بلومبيرج نيوز: "لذلك هناك تطورات إيجابية. إنها لا تعوض القرار الذي اتخذته "أوبك +" بشان الإنتاج. لكننا نلاحظ هذا".وتعتبر تصريحات المتحدثة أكثر تصالحية من التصريحات السابقة للإدارة الأمريكية، التي اتهمت السعودية بالانحياز لصالح روسيا عن طريق اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.وكانت الدول الأعضاء في تحالف"أوبك+"، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا.واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة "عملا عدائيا" وانحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأكدوا أن هذا القرار لا بد أن يكون له عواقب، وأن الرئيس جو بايدن سيتخذ رد فعل قوي.
https://sputnikarabic.ae/20221016/البيت-الأبيض-يقول-إن-بايدن-لا-يخطط-لمقابلة-ولي-العهد-السعودي-في-قمة-مجموعة-العشرين-1069092193.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يقول إن واشنطن ترى إشارات "إيجابية" من السعودية

17:53 GMT 26.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن السعودية أظهرت بعض الإشارات الإيجابية عقب قرارها المفاجئ بخفض إنتاج النفط لكنه أوضح ان واشنطن مازالت غير سعيدة.
وأغضب تكتل "أوبك +" الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، الأمر الذي يضع ضغوطا على أسعار المستهلك قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، وربما يزيد من عوائد روسيا بالتزامن مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2022
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واتهمت إدارة بايدن بشكل معلن الرياض بالانحياز لروسيا. لكن بلينكن اعترف بأن السعودية قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 400 مليون دولار إلى أوكرانيا.
وأضاف بلينكن خلال حديث لقناة بلومبيرج نيوز: "لذلك هناك تطورات إيجابية. إنها لا تعوض القرار الذي اتخذته "أوبك +" بشان الإنتاج. لكننا نلاحظ هذا".
وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "إدارة الرئيس جو بايدن تلاحظ الخطوات الأخيرة التي تظهر وقوف السعودية إلى جانب أوكرانيا".
وتعتبر تصريحات المتحدثة أكثر تصالحية من التصريحات السابقة للإدارة الأمريكية، التي اتهمت السعودية بالانحياز لصالح روسيا عن طريق اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.
وكانت الدول الأعضاء في تحالف"أوبك+"، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة "عملا عدائيا" وانحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأكدوا أن هذا القرار لا بد أن يكون له عواقب، وأن الرئيس جو بايدن سيتخذ رد فعل قوي.
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