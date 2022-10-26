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https://sputnikarabic.ae/20221026/بمشاركة-الطيران-الروسي-قوات-النخبة-السورية-تنفذ-مناورات-تكتيكية-في-الصحراء-1069511665.html
بمشاركة الطيران الروسي.. قوات النخبة السورية تنفذ مناورات تكتيكية في الصحراء
بمشاركة الطيران الروسي.. قوات النخبة السورية تنفذ مناورات تكتيكية في الصحراء
نفذت تشكيلات مقاتلة من قوات النخبة والحرس الجمهوري في الجيش العربي السوري مشروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحية شاركت فيها أسلحة الطيران الحربي السوري والروسي وقوات... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T16:17+0000
2022-10-26T16:17+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحضر تنفيذ المشروع نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية وزير الدفاع العماد علي محمود عباس وقائد القوات الروسية العاملة في سوريا ألكسندر تشايكو وعدد من الضباط السوريين والروس.ونفذ المقاتلون المشاركون في المشروع رمايات مدفعية وصاروخية وقصفاً جوياً للمواقع والأهداف المعادية فيما أجرت الحوامات الروسية والسورية مناورات قتالية مع رمي بالصواريخ وإنزالاً جوياً للمظليين.وقدم قائد التشكيل شرحاً عن مراحل تنفيذ المشروع وعديد وعتاد وتحركات القوات المشاركة والتنسيق الكامل فيما بينها ومواقع الأهداف والقوات المعادية والتنسيق وفقاً للخطة التدريبية المرسومة.وفي كلمة له بعد انتهاء المشروع أعرب وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس عن تقديره للضباط وصف الضباط والمقاتلين الذين شاركوا في مراحل التحضير والإعداد والتنفيذ مؤكداً أهمية تحقيق الترابط في التدريب بين التكتيك العسكري التقليدي والتكتيك المكتسب خلال معارك الجيش العربي السوري وحلفائه ضد المجموعات الإرهابية المسلحة على مدى سنوات الحرب الماضية.كما شكر العماد عباس الأصدقاء الروس على جهودهم في إنجاح تنفيذ المشروعات التدريبية وعلى تقديمهم الدعم والمساعدة للجيش العربي السوري في المعارك الحقيقية وفي مواقع التدريب مشدداً على أهمية التدريب المتواصل وتعزيز الإيجابيات التي تتحقق في ميادين القتال والتدريب.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

بمشاركة الطيران الروسي.. قوات النخبة السورية تنفذ مناورات تكتيكية في الصحراء

16:17 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Shams Molhemالتدريبات السورية الروسية
التدريبات السورية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Shams Molhem
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نفذت تشكيلات مقاتلة من قوات النخبة والحرس الجمهوري في الجيش العربي السوري مشروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحية شاركت فيها أسلحة الطيران الحربي السوري والروسي وقوات الدفاع الجوي والمشاة والمظليين.
وحضر تنفيذ المشروع نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية وزير الدفاع العماد علي محمود عباس وقائد القوات الروسية العاملة في سوريا ألكسندر تشايكو وعدد من الضباط السوريين والروس.
ونفذ المقاتلون المشاركون في المشروع رمايات مدفعية وصاروخية وقصفاً جوياً للمواقع والأهداف المعادية فيما أجرت الحوامات الروسية والسورية مناورات قتالية مع رمي بالصواريخ وإنزالاً جوياً للمظليين.
وقدم قائد التشكيل شرحاً عن مراحل تنفيذ المشروع وعديد وعتاد وتحركات القوات المشاركة والتنسيق الكامل فيما بينها ومواقع الأهداف والقوات المعادية والتنسيق وفقاً للخطة التدريبية المرسومة.
وفي كلمة له بعد انتهاء المشروع أعرب وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس عن تقديره للضباط وصف الضباط والمقاتلين الذين شاركوا في مراحل التحضير والإعداد والتنفيذ مؤكداً أهمية تحقيق الترابط في التدريب بين التكتيك العسكري التقليدي والتكتيك المكتسب خلال معارك الجيش العربي السوري وحلفائه ضد المجموعات الإرهابية المسلحة على مدى سنوات الحرب الماضية.
كما شكر العماد عباس الأصدقاء الروس على جهودهم في إنجاح تنفيذ المشروعات التدريبية وعلى تقديمهم الدعم والمساعدة للجيش العربي السوري في المعارك الحقيقية وفي مواقع التدريب مشدداً على أهمية التدريب المتواصل وتعزيز الإيجابيات التي تتحقق في ميادين القتال والتدريب.
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