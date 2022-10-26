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بوتين يؤكد أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة
https://sputnikarabic.ae/20221026/بوتين-أوكرانيا-أصبحت-أداة-للسياسة-الخارجية-للولايات-المتحدة-وفقدت-سيادتها-عمليا-1069498922.html
بوتين: أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا
بوتين: أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:51+0000
2022-10-26T12:15+0000
روسيا
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وقال بوتين متحدثا إلى رؤساء الوفود خلال اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والهيئات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة: "محاولات تنفيذ الثورات الملونة لا تتوقف، حيث يتم استخدام خريطة القومية والتطرف بشكل نشط، ويتم إشعال النزاعات المسلحة، مما يهدد بشكل مباشر أمن جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة. ما حققوه أولئك الذين يفعلونه الغرب نراه في مثال أوكرانيا، التي أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأميركية. لقد فقدت البلاد سيادتها عمليًا والولايات المتحدة تسيطر عليها بشكل مباشر".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا "كمضرب ضد روسيا، وضد دولتنا الموحدة مع جمهورية بيلاروس، وضد منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ككل"، مشيرا إلى أن الأراضي الأوكرانية تم تحويلها إلى حلبة للتجارب البيولوجية والآن يتم ضخها بالأسلحة.
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روسيا

بوتين: أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا

11:51 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 26.10.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا.
وقال بوتين متحدثا إلى رؤساء الوفود خلال اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والهيئات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة: "محاولات تنفيذ الثورات الملونة لا تتوقف، حيث يتم استخدام خريطة القومية والتطرف بشكل نشط، ويتم إشعال النزاعات المسلحة، مما يهدد بشكل مباشر أمن جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة. ما حققوه أولئك الذين يفعلونه الغرب نراه في مثال أوكرانيا، التي أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأميركية. لقد فقدت البلاد سيادتها عمليًا والولايات المتحدة تسيطر عليها بشكل مباشر".

وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا "كمضرب ضد روسيا، وضد دولتنا الموحدة مع جمهورية بيلاروس، وضد منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ككل"، مشيرا إلى أن الأراضي الأوكرانية تم تحويلها إلى حلبة للتجارب البيولوجية والآن يتم ضخها بالأسلحة.
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