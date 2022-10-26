عربي
بوتين يؤكد أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/بوتين-يؤكد-أن-انتشار-المرتزقة-الأجانب-ذوي-الخبرة-القتالية-يشكل-تهديدا-لبلدان-رابطة-الدول-المستقلة-1069499251.html
بوتين يؤكد أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة
بوتين يؤكد أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة، داعيا الرابطة إلى... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:54+0000
2022-10-26T12:18+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحذر بوتين خلال اجتماع عقده عبر الفيديو مع مدراء وكالات الأمن والاستخبارات لبلدان رابطة الدول المستقلة من نتائج انتشار الأسلحة في "السوق السوداء" الأوكرانية، وقال: "لا تزال هناك مخاطر من وقوع منظومات الصواريخ والأسلحة عالية الدقة في أيادي الإرهابيين".ونوه بوتين إلى أن بعض الدول تستخدم أساليب الابتزاز والترهيب المباشر في النطاق الجغرافي لرابطة الدول المستقلة. وقال: "لطالما استخدمت (هذه الدول) أساليب الابتزاز والضغط والتخويف من قبل بعض البلدان في كامل مساحة الرابطة تقريبا".وبين بوتين أن عدد الجرائم الإرهابية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية، قد انخفض في جميع بلدان رابطة الدول المستقلة تقريبا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد عقد في الـ 29 من سبتمبر / أيلول الماضي، الجلسة الـ18 لاجتماع مدراء الأجهزة الأمنية الاستخبارات للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عبر الفيديو، حيث ناقش الاجتماع مسائل تعزيز الأمن الجماعي والشراكة الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20221026/بوتين-يشير-إلى-ارتفاع-خطر-الصراع-في-العالم-1069499898.html
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روسيا

بوتين يؤكد أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة

11:54 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 26.10.2022)
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة، داعيا الرابطة إلى تعزيز حماية مرافق البنية التحتية الحيوية.
وحذر بوتين خلال اجتماع عقده عبر الفيديو مع مدراء وكالات الأمن والاستخبارات لبلدان رابطة الدول المستقلة من نتائج انتشار الأسلحة في "السوق السوداء" الأوكرانية، وقال: "لا تزال هناك مخاطر من وقوع منظومات الصواريخ والأسلحة عالية الدقة في أيادي الإرهابيين".
ونوه بوتين إلى أن بعض الدول تستخدم أساليب الابتزاز والترهيب المباشر في النطاق الجغرافي لرابطة الدول المستقلة. وقال: "لطالما استخدمت (هذه الدول) أساليب الابتزاز والضغط والتخويف من قبل بعض البلدان في كامل مساحة الرابطة تقريبا".

"لذلك، فإن محاولات تنفيذ سيناريوهات "الثورات الملونة" لا تتوقف، حيث يتم استخدام ورقة التعصب القومي والتطرف بشكل نشط، ويتم إشعال الصراعات المسلحة التي تهدد بشكل مباشر أمن جميع أعضاء رابطة الدول المستقلة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا، كازاخستان - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
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12:07 GMT
وبين بوتين أن عدد الجرائم الإرهابية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية، قد انخفض في جميع بلدان رابطة الدول المستقلة تقريبا.

"من المهم مواصلة الكفاح المنسق والمنهجي ضد الإرهاب. كان هناك توجه إيجابي في هذا الإطار مؤخرا. وبالتالي، انخفض عدد الجرائم الإرهابية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية، في جميع دول الرابطة تقريبا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا، كازاخستان - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد عقد في الـ 29 من سبتمبر / أيلول الماضي، الجلسة الـ18 لاجتماع مدراء الأجهزة الأمنية الاستخبارات للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عبر الفيديو، حيث ناقش الاجتماع مسائل تعزيز الأمن الجماعي والشراكة الاستراتيجية.
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