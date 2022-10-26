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https://sputnikarabic.ae/20221026/بوتين-يمدد-المرسوم-الخاص-بفرض-قيود-على-التجارة-مع-الدول-غير-الصديقة-1069493678.html
بوتين يمدد المرسوم الخاص بفرض قيود على التجارة مع الدول غير الصديقة
بوتين يمدد المرسوم الخاص بفرض قيود على التجارة مع الدول غير الصديقة
مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرسوم الخاص بالقيود المفروضة على التجارة الخارجية بكافة أنواعها مع الدول غير الصديقة لعام 2023. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T10:38+0000
2022-10-26T10:38+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاء في البيان الذي تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تم إجراء التعديلات على المرسوم الرئاسي المؤرخ 8 مارس/ آذار 2022 رقم 100 "بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا. يتم استبدال جملة "حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022" إلى "حتى 31 ديسمبر 2023".وأوضحت الحكومة أن تصدير هذه السلع يقتصر مؤقتا على جميع الدول الأجنبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا الإجراء ضروري لضمان استقرار السوق الروسية.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بوتين يمدد المرسوم الخاص بفرض قيود على التجارة مع الدول غير الصديقة

10:38 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرسوم الخاص بالقيود المفروضة على التجارة الخارجية بكافة أنواعها مع الدول غير الصديقة لعام 2023.
وجاء في البيان الذي تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "تم إجراء التعديلات على المرسوم الرئاسي المؤرخ 8 مارس/ آذار 2022 رقم 100 "بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا. يتم استبدال جملة "حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022" إلى "حتى 31 ديسمبر 2023".

ووافق مجلس الوزراء على قائمة بهذه السلع في مارس. ومن حيث قيود التصدير، فقد اشتملت على وجه الخصوص على المعدات التكنولوجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية والمركبات والآلات الزراعية والمعدات الكهربائية.

وأوضحت الحكومة أن تصدير هذه السلع يقتصر مؤقتا على جميع الدول الأجنبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا الإجراء ضروري لضمان استقرار السوق الروسية.
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