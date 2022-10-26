https://sputnikarabic.ae/20221026/تركيا-تخطط-لعقد-لقاء-يجمع-وزير-الطاقة-الروسي-بنظيره-الألماني-في-إسطنبول-ديسمبر-المقبل-1069484487.html
تركيا تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول ديسمبر المقبل
تركيا تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول ديسمبر المقبل
أكد عبد الله ديغر، رئيس المجلس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول،... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T04:34+0000
2022-10-26T04:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر المسؤول التركي أن بلاده يمكنها أن "تجمع بين الدول والمنظمات المتنازعة، حيث نود أن نجمع بين وزيري الطاقة الألماني والروسي، سيكون هذا نجاحا كبيرا لتركيا وقمة اسطنبول الاقتصادية".وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية أنه اقترح هذا الأمر على الأطراف، وأوضحوا أنه غير واقعي، ويمكن تحقيق كل شيء في غضون 24 ساعة.
https://sputnikarabic.ae/20221025/وزير-الطاقة-الروسي-يقول-إن-عقود-الغاز-طويلة-الأجل-من-عوامل-استقرار-السوق-العالمي-1069480822.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار ألمانيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار ألمانيا
تركيا تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول ديسمبر المقبل
04:34 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 04:45 GMT 26.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد عبد الله ديغر، رئيس المجلس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول، كانون الأول/ديسمبر القادم.
موسكو - سبوتنيك. وذكر المسؤول التركي أن بلاده يمكنها أن "تجمع بين الدول والمنظمات المتنازعة، حيث نود أن نجمع بين وزيري الطاقة الألماني والروسي، سيكون هذا نجاحا كبيرا لتركيا وقمة اسطنبول الاقتصادية".
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية أنه اقترح هذا الأمر على الأطراف، وأوضحوا أنه غير واقعي، ويمكن تحقيق كل شيء في غضون 24 ساعة.