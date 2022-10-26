https://sputnikarabic.ae/20221026/تركيا-تخطط-لعقد-لقاء-يجمع-وزير-الطاقة-الروسي-بنظيره-الألماني-في-إسطنبول-ديسمبر-المقبل-1069484487.html

تركيا تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول ديسمبر المقبل

تركيا تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول ديسمبر المقبل

أكد عبد الله ديغر، رئيس المجلس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن بلاده تخطط لعقد لقاء يجمع وزير الطاقة الروسي بنظيره الألماني في إسطنبول،... 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T04:34+0000

2022-10-26T04:34+0000

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موسكو - سبوتنيك. وذكر المسؤول التركي أن بلاده يمكنها أن "تجمع بين الدول والمنظمات المتنازعة، حيث نود أن نجمع بين وزيري الطاقة الألماني والروسي، سيكون هذا نجاحا كبيرا لتركيا وقمة اسطنبول الاقتصادية".وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية أنه اقترح هذا الأمر على الأطراف، وأوضحوا أنه غير واقعي، ويمكن تحقيق كل شيء في غضون 24 ساعة.

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