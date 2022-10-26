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https://sputnikarabic.ae/20221026/تركيا-تغرم-ميتا-18-مليون-دولار-للإخلال-بقواعد-المنافسة-1069488707.html
تركيا تغرم "ميتا" 18 مليون دولار للإخلال بقواعد المنافسة
تركيا تغرم "ميتا" 18 مليون دولار للإخلال بقواعد المنافسة
فرضت تركيا غرامة قدرها 18.6 مليون دولار على شركة "ميتا" (أنشطة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) لانتهاكها... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T08:25+0000
2022-10-26T08:49+0000
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وذكرت قناة "NTV" التركية، اليوم الأربعاء، أن "لجنة الرقابة التركية غرمت موقع فيسبوك وتطبيقي واتسآب وإنستغرام، 346 مليون ليرة تركية [18.6 مليون دولار] للإخلال بقواعد المنافسة ومنع المنافسين من دخول الأسواق وإعاقة أنشطتهم".ووفقا لبيان الرقابة التركية، فقد انتهى مجلس مكافحة الاحتكار من التحقيقات في الادعاءات بأن شركة "ميتا" انتهكت المادة 6 من القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة.وأضاف البيان أن المجلس أقر بأن "ميتا" انتهكت المادة 6 من القانون رقم 4054 من خلال جمع بيانات العملاء من خلال خدماتها عبر موقع "فيسبوك" وتطبيقي "واتسآب" و"إنستغرام".وأوضح أن ذلك من شأنه أن يصعب من عمل المنافسين في الأسواق على الشبكات الاجتماعية وعرض الإعلانات على الإنترنت.وأكد البيان أنه بناء على ما سبق، تقرر فرض غرامة إدارية على شركة "ميتا" بقيمة 346 مليون ليرة (18.6 مليون دولار أمريكي).
https://sputnikarabic.ae/20221008/ميتا-تعتزم-إبلاغ-نحو-مليون-مستخدم-باختراق-وسرقة-بيانات-1068763048.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مجتمع
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مجتمع

تركيا تغرم "ميتا" 18 مليون دولار للإخلال بقواعد المنافسة

08:25 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 08:49 GMT 26.10.2022)
© AP Photo / Tony Avelarمؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى "ميتا"، 28 أكتوبر 2021
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى ميتا، 28 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Tony Avelar
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فرضت تركيا غرامة قدرها 18.6 مليون دولار على شركة "ميتا" (أنشطة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) لانتهاكها قانون المنافسة.
وذكرت قناة "NTV" التركية، اليوم الأربعاء، أن "لجنة الرقابة التركية غرمت موقع فيسبوك وتطبيقي واتسآب وإنستغرام، 346 مليون ليرة تركية [18.6 مليون دولار] للإخلال بقواعد المنافسة ومنع المنافسين من دخول الأسواق وإعاقة أنشطتهم".
ووفقا لبيان الرقابة التركية، فقد انتهى مجلس مكافحة الاحتكار من التحقيقات في الادعاءات بأن شركة "ميتا" انتهكت المادة 6 من القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة.
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى ميتا، 28 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
"ميتا" تعتزم إبلاغ نحو مليون مستخدم باختراق وسرقة بيانات
8 أكتوبر, 10:58 GMT
وأضاف البيان أن المجلس أقر بأن "ميتا" انتهكت المادة 6 من القانون رقم 4054 من خلال جمع بيانات العملاء من خلال خدماتها عبر موقع "فيسبوك" وتطبيقي "واتسآب" و"إنستغرام".
وأوضح أن ذلك من شأنه أن يصعب من عمل المنافسين في الأسواق على الشبكات الاجتماعية وعرض الإعلانات على الإنترنت.
وأكد البيان أنه بناء على ما سبق، تقرر فرض غرامة إدارية على شركة "ميتا" بقيمة 346 مليون ليرة (18.6 مليون دولار أمريكي).
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