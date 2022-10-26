تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
20:44 GMT 26.10.2022
20:43 GMT 26.10.2022
نزار بوش أهم أحداث يوم الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول للعملية العسكرية الروسية الخاصة
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، حيث نفذت القوات المهام الموكلة إليها كاملة، وأصابت الصواريخ التي تم إطلاقها أهدافها.
قال بوتين خلال اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، إن هناك مخاطر وتحديات جديدة للأمن الجماعي نتيجة لتفاقم المواجهات على الساحة الجيوسياسية العالمية.
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن الجيش الأوكراني يقوم بإعادة تجميع قواته وتنظيمها، وذلك للتمهيد للهجوم على بلدة فاسيلييفكا وبولوغي.
أشار بوتين إلى أن أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا.
أكد بوتين أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة.
دمر الجيش الروسي مركز اتصالات لمجموعة القوات الأوكرانية بالقرب من منطقة بريكولوتنوي في مقاطعة خاركوف.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة أوكرانية و13 قذيفة من طراز هيمارس.
حيد الجيش الروسي ما يصل إلى 125 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور نيكولاييف - كريفي روغ، حيث تم تدمير 7 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات أخرى.
كشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن متخصصون من مؤسسة (يوجماش) الأوكرانية أعدوا صاروخا مزيفا مشابها لصاروخ إسكندر الروسي، من المقرر أن يتم ملؤه من قبل القوات الأوكرانية، بمواد مشعة، ثم يُزعم أنه تم إسقاطه في المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، والادعاء (كذبا) بأن القوات الروسية أطلقت شحنة نووية.
قالت الخارجية الروسية إنه ما زال بالإمكان تجنب سباق التسلح في الفضاء ونقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد.
أعربت روسيا عن غضبها من سحب إيطاليا دعوة روسيا لاجتماع بشأن مبادرة الحد من أسلحة الدمار الشامل.
أعربت الفاتيكان عن استعدادها لبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك، حسبما أفاد مصدر مطلع بالكرسي الرسولي لوكالة "سبوتنيك".
20:12 GMT 26.10.2022
20:12 GMT 26.10.2022
الخارجية الروسية: ما زال بالإمكان تجنب سباق التسلح في الفضاء ونقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد.
19:47 GMT 26.10.2022
أفادت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية بحدوث حريق بأكثر من 10 خزانات وقود في محطة سكة حديد في منطقة شاخيرسكي، نتيجة عم تخريبي، مشيرة إلى إرسال قطار متخصص بعمليات الإطفاء إلى المكان.
19:31 GMT 26.10.2022
19:21 GMT 26.10.2022
غروسي لـ"سبوتنيك": روسيا وأوكرانيا متفقتان على ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية رغم اختلاف وجهات النظر حيال القضايا الأخرى.
18:00 GMT 26.10.2022
أفادت النسخة الإلكترونية من صحيفة "سترانا" بسماع دوي انفجارات في نيكولاييف، بعد أكثر من ساعة على دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.
16:29 GMT 26.10.2022
15:46 GMT 26.10.2022
حاولت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم، اختراق قرية دافيدوف برود في مقاطعة خيرسون، باستخدام 4 كتائب تكتيكية، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
15:37 GMT 26.10.2022
15:12 GMT 26.10.2022
سماع دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
قالت قناة "تي إس إن" التلفزيونية الأوكرانية إن صافرات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء أوكرانيا على خلفية "غارة جوية تنفذ على نطاق واسع".
14:59 GMT 26.10.2022
مصدر لوكالة "سبوتنيك": تركيا ترى نهجا بناء من الأطراف المنخرطة في مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" وتأمل أن تفضي إلى نتيجة إيجابية.
14:58 GMT 26.10.2022
مصدر لوكالة "سبوتنيك": الفاتيكان مستعدة للتوسط لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك.
14:42 GMT 26.10.2022
14:15 GMT 26.10.2022
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية والأشخاص.
ووفقا للقائمة المعلنة، فقد تم إدراج عدد من الشركات ضمن قائمة العقوبات، من بينها: "ناتسيونالنايا إنجينيرنايا كومبانيا (الشركة الهندسية الوطنية)، وشركة "زولوتوي فيك" (القرن الذهبي)، وشركة "أغرو-ريغيون".
ووفقا للقائمة المعلنة، فقد تم إدراج عدد من الشركات ضمن قائمة العقوبات، من بينها: "ناتسيونالنايا إنجينيرنايا كومبانيا (الشركة الهندسية الوطنية)، وشركة "زولوتوي فيك" (القرن الذهبي)، وشركة "أغرو-ريغيون".
14:06 GMT 26.10.2022
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك في جلسة لمجلس الأمن غدا الخميس لمناقشة إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.
14:00 GMT 26.10.2022
13:45 GMT 26.10.2022
13:28 GMT 26.10.2022