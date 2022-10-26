عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221026/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069485323.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T20:43+0000
2022-10-26T20:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1066668611_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c5432d05d21fb59bec01e97ce451a0fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1066668611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f8c2afe268f9bc7455f5b59981c7386.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي من القوات المسلحة الروسية وحافلة تقل صحفيين دوليين على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرجودار. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

20:43 GMT 26.10.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
20:44 GMT 26.10.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: تجنب انطلاق سباق تسلح بين الدول بالفضاء الخارجي ما زال في متناول اليد
20:44 GMT
20:43 GMT 26.10.2022
نزار بوش أهم أحداث يوم الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول للعملية العسكرية الروسية الخاصة
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، حيث نفذت القوات المهام الموكلة إليها كاملة، وأصابت الصواريخ التي تم إطلاقها أهدافها.
قال بوتين خلال اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، إن هناك مخاطر وتحديات جديدة للأمن الجماعي نتيجة لتفاقم المواجهات على الساحة الجيوسياسية العالمية.
أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن الجيش الأوكراني يقوم بإعادة تجميع قواته وتنظيمها، وذلك للتمهيد للهجوم على بلدة فاسيلييفكا وبولوغي.
أشار بوتين إلى أن أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا.
أكد بوتين أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة.
دمر الجيش الروسي مركز اتصالات لمجموعة القوات الأوكرانية بالقرب من منطقة بريكولوتنوي في مقاطعة خاركوف.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة أوكرانية و13 قذيفة من طراز هيمارس.
حيد الجيش الروسي ما يصل إلى 125 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور نيكولاييف - كريفي روغ، حيث تم تدمير 7 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات أخرى.
كشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن متخصصون من مؤسسة (يوجماش) الأوكرانية أعدوا صاروخا مزيفا مشابها لصاروخ إسكندر الروسي، من المقرر أن يتم ملؤه من قبل القوات الأوكرانية، بمواد مشعة، ثم يُزعم أنه تم إسقاطه في المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، والادعاء (كذبا) بأن القوات الروسية أطلقت شحنة نووية.
قالت الخارجية الروسية إنه ما زال بالإمكان تجنب سباق التسلح في الفضاء ونقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد.
أعربت روسيا عن غضبها من سحب إيطاليا دعوة روسيا لاجتماع بشأن مبادرة الحد من أسلحة الدمار الشامل.
أعربت الفاتيكان عن استعدادها لبذل كل جهد ممكن لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك، حسبما أفاد مصدر مطلع بالكرسي الرسولي لوكالة "سبوتنيك".
20:12 GMT 26.10.2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
غروسي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاؤله حيال فرص إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية
19:59 GMT
20:12 GMT 26.10.2022
الخارجية الروسية: ما زال بالإمكان تجنب سباق التسلح في الفضاء ونقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد.
19:47 GMT 26.10.2022
أفادت وزارة حالات الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية بحدوث حريق بأكثر من 10 خزانات وقود في محطة سكة حديد في منطقة شاخيرسكي، نتيجة عم تخريبي، مشيرة إلى إرسال قطار متخصص بعمليات الإطفاء إلى المكان.
19:31 GMT 26.10.2022
أناتولي أنتونوف السفير الروسي في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبلوماسيون روس يؤكدون لمسؤولين أمريكيين عدم قبول تصريحات قادتهم بالتورط في الصراع الأوكراني
19:30 GMT
19:21 GMT 26.10.2022
غروسي لـ"سبوتنيك": روسيا وأوكرانيا متفقتان على ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية رغم اختلاف وجهات النظر حيال القضايا الأخرى.
18:00 GMT 26.10.2022
أفادت النسخة الإلكترونية من صحيفة "سترانا" بسماع دوي انفجارات في نيكولاييف، بعد أكثر من ساعة على دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.
16:29 GMT 26.10.2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - قنبلة ار غي دي تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" أن نظام كييف صنع صاروخا مخصصا لاستخدام "القنبلة القذرة"
15:53 GMT
15:46 GMT 26.10.2022
حاولت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم، اختراق قرية دافيدوف برود في مقاطعة خيرسون، باستخدام 4 كتائب تكتيكية، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
15:37 GMT 26.10.2022
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الفاتيكان مستعدة للوساطة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك
15:31 GMT
15:12 GMT 26.10.2022
سماع دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
قالت قناة "تي إس إن" التلفزيونية الأوكرانية إن صافرات الإنذار انطلقت في جميع أنحاء أوكرانيا على خلفية "غارة جوية تنفذ على نطاق واسع".
14:59 GMT 26.10.2022
مصدر لوكالة "سبوتنيك": تركيا ترى نهجا بناء من الأطراف المنخرطة في مفاوضات تمديد "صفقة الحبوب" وتأمل أن تفضي إلى نتيجة إيجابية.
14:58 GMT 26.10.2022
مصدر لوكالة "سبوتنيك": الفاتيكان مستعدة للتوسط لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إذا طلبتا ذلك.
14:42 GMT 26.10.2022
سيارة مرسيدس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة تكشف بدء انهيار شركات أوروبية عملاقة و"مرسيدس" تصب الزيت على النار
14:41 GMT
14:15 GMT 26.10.2022
الخزانة الأمريكية تعلن إدراج عدد من الشركات الروسية إلى قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية والأشخاص.
ووفقا للقائمة المعلنة، فقد تم إدراج عدد من الشركات ضمن قائمة العقوبات، من بينها: "ناتسيونالنايا إنجينيرنايا كومبانيا (الشركة الهندسية الوطنية)، وشركة "زولوتوي فيك" (القرن الذهبي)، وشركة "أغرو-ريغيون".
14:06 GMT 26.10.2022
غروسي يعلن مشاركته في جلسة لمجلس الأمن غدا بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك في جلسة لمجلس الأمن غدا الخميس لمناقشة إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.
14:00 GMT 26.10.2022
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
المالية الأوكرانية تعلن حاجة البلاد لـ 38 مليار دولار لسد عجز ميزانية الدولة لعام 2023
13:57 GMT
13:45 GMT 26.10.2022
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
تقرير صادر عن برن يكشف عن عدم تفهم الحياد السويسري لدى الغرب
13:41 GMT
13:28 GMT 26.10.2022
الرئيس المولدافي الجديد إيغور دودون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
رئيس مولدوفا السابق يرى أن التعاون الاستراتيجي مع روسيا مهم لكنه أصبح مستحيلا
13:25 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала