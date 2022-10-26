تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

نزار بوش أهم أحداث يوم الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول للعملية العسكرية الروسية الخاصة

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنفيذ تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، حيث نفذت القوات المهام الموكلة إليها كاملة، وأصابت الصواريخ التي تم إطلاقها أهدافها.

قال بوتين خلال اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، إن هناك مخاطر وتحديات جديدة للأمن الجماعي نتيجة لتفاقم المواجهات على الساحة الجيوسياسية العالمية.

أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن الجيش الأوكراني يقوم بإعادة تجميع قواته وتنظيمها، وذلك للتمهيد للهجوم على بلدة فاسيلييفكا وبولوغي.

أشار بوتين إلى أن أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقدت سيادتها عمليا.

أكد بوتين أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة.

دمر الجيش الروسي مركز اتصالات لمجموعة القوات الأوكرانية بالقرب من منطقة بريكولوتنوي في مقاطعة خاركوف.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة أوكرانية و13 قذيفة من طراز هيمارس.

حيد الجيش الروسي ما يصل إلى 125 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور نيكولاييف - كريفي روغ، حيث تم تدمير 7 مركبات قتالية مدرعة و3 مركبات أخرى.

كشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" أن متخصصون من مؤسسة (يوجماش) الأوكرانية أعدوا صاروخا مزيفا مشابها لصاروخ إسكندر الروسي، من المقرر أن يتم ملؤه من قبل القوات الأوكرانية، بمواد مشعة، ثم يُزعم أنه تم إسقاطه في المنطقة المحظورة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، والادعاء (كذبا) بأن القوات الروسية أطلقت شحنة نووية.

قالت الخارجية الروسية إنه ما زال بالإمكان تجنب سباق التسلح في الفضاء ونقطة اللاعودة لم يتم تجاوزها بعد.

أعربت روسيا عن غضبها من سحب إيطاليا دعوة روسيا لاجتماع بشأن مبادرة الحد من أسلحة الدمار الشامل.