https://sputnikarabic.ae/20221026/تقرير-إعلامي-يكشف-أن-فنلندا-لن-تضع-قيودا-على-الأسلحة-النووية-بعد-انضمامها-للناتو-1069491995.html
تقرير إعلامي يكشف أن فنلندا لن تضع قيودا على الأسلحة النووية بعد انضمامها للناتو
تقرير إعلامي يكشف أن فنلندا لن تضع قيودا على الأسلحة النووية بعد انضمامها للناتو
أشار تقرير إعلامي إلى أن مشروع القانون الذي يتيح انضمام فنلندا للناتو قد أصبح جاهزا ولا يتضمن أي قيود على إنشاء قواعد عسكرية في البلاد أو استيراد أسلحة نووية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T09:49+0000
2022-10-26T09:49+0000
2022-10-26T09:51+0000
الناتو
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وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "IltaLehti": "مشروع القانون الحكومي سيسمح باستيراد أسلحة نووية لحلف شمال الأطلسي إلى فنلندا. كما أن مشروع القانون لا يفرض قيودا على إنشاء قواعد للناتو في فنلندا ولا يحد من وجود قوات من الدول الأعضاء في الناتو".ومن المتوقع تقديم مشروع القانون للتشاور في الأسبوعين المقبلين.وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية بيكا هافيستو ووزير الدفاع أنتي كاكونن تعهدا خلال محادثات انضمامهما إلى الناتو في يوليو/ تموز بأن فنلندا لن تضع أي قيود أو تحفظات وطنية على عضويتها في معاهدة عضوية الناتو.وجاء في التقرير أن إعداد مشروع القانون تم تجهيزه من قبل وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مكتب الرئيس.في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، وافقت 28 دولة من أصل 30، باستثناء تركيا والمجر، بشأن قبول دولتي الشمال في الناتو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
تقرير إعلامي يكشف أن فنلندا لن تضع قيودا على الأسلحة النووية بعد انضمامها للناتو
09:49 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 26.10.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن مشروع القانون الذي يتيح انضمام فنلندا للناتو قد أصبح جاهزا ولا يتضمن أي قيود على إنشاء قواعد عسكرية في البلاد أو استيراد أسلحة نووية.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة
"IltaLehti": "مشروع القانون الحكومي سيسمح باستيراد أسلحة نووية لحلف شمال الأطلسي إلى فنلندا. كما أن مشروع القانون لا يفرض قيودا على إنشاء قواعد للناتو في فنلندا ولا يحد من وجود قوات من الدول الأعضاء في الناتو".
ومن المتوقع تقديم مشروع القانون للتشاور في الأسبوعين المقبلين.
وبحسب المصادر، فإن وزير الخارجية بيكا هافيستو ووزير الدفاع أنتي كاكونن تعهدا خلال محادثات انضمامهما إلى الناتو في يوليو/ تموز بأن فنلندا لن
تضع أي قيود أو تحفظات وطنية على عضويتها في معاهدة عضوية الناتو.
وجاء في التقرير أن إعداد مشروع القانون تم تجهيزه من قبل وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مكتب الرئيس.
في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، وافقت 28 دولة من أصل 30، باستثناء تركيا والمجر، بشأن قبول دولتي الشمال في الناتو.