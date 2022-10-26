https://sputnikarabic.ae/20221026/تقرير-صادر-عن-برن-يكشف-عن-عدم-تفهم-الحياد-السويسري-لدى-الغرب---1069504088.html
تقرير صادر عن برن يكشف عن عدم تفهم الحياد السويسري لدى الغرب
تقرير صادر عن برن يكشف عن عدم تفهم الحياد السويسري لدى الغرب
كشف تقرير صادر عن المجلس الفيدرالي في العاصمة السويسرية برن، عن وجود ما أطلق عليه "ضعف في فهم حياد" سويسرا في البلدان الأنغلوسكسونية وأوروبا. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T13:41+0000
2022-10-26T13:41+0000
2022-10-26T13:41+0000
العالم
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وجاء في التقرير المنشور حول حالة حياد البلاد والصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري: "في أوروبا والدول الأنغلوساكسونية، رصد ضعف حول فهم الحياد السويسري، وتصوره في بعض الأحيان كسلبي".وبين التقرير أنه "لم يعد يُنظر إلى الحياد على أنه (منهج) له تأثيره الخاص في استقرار الأمن في أوروبا".ونوه التقرير إلى أنه "في أوروبا، يمكننا أن نرى أنه من المتوقع أن تساهم سويسرا في أمن وتوحيد القيم الأوروبية".وأشارت السلطات السويسرية إلى أنه في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، اعتبر الحياد السويسري إيجابي في الغالب.نشرت سويسرا لأول مرة منذ عام 1993، تقريرا مفصلا عن سياسة الحياد، وذلك على خلفية التضارب الناتج عن موقف سويسرا من الأزمة الأوكرانية، الذي اعتبره الكثيرون خروجا غير مبرر عن مبدأ الحياد المتبع.
https://sputnikarabic.ae/20220918/سويسرا-توقف-منح-تأشيرات-دخول-للروس-بالشروط-المبسطة-1067919536.html
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العالم
تقرير صادر عن برن يكشف عن عدم تفهم الحياد السويسري لدى الغرب
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كشف تقرير صادر عن المجلس الفيدرالي في العاصمة السويسرية برن، عن وجود ما أطلق عليه "ضعف في فهم حياد" سويسرا في البلدان الأنغلوسكسونية وأوروبا.
وجاء في التقرير المنشور حول حالة حياد البلاد والصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري: "في أوروبا والدول الأنغلوساكسونية، رصد ضعف حول فهم الحياد السويسري، وتصوره في بعض الأحيان كسلبي".
وبين التقرير أنه "لم يعد يُنظر إلى الحياد على أنه (منهج) له تأثيره الخاص في استقرار الأمن في أوروبا".
ونوه التقرير إلى أنه "في أوروبا، يمكننا أن نرى أنه من المتوقع أن تساهم سويسرا في أمن وتوحيد القيم الأوروبية".
وأشارت السلطات السويسرية
إلى أنه في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، اعتبر الحياد السويسري إيجابي في الغالب.
نشرت سويسرا لأول مرة منذ عام 1993، تقريرا مفصلا عن سياسة الحياد، وذلك على خلفية التضارب الناتج عن موقف سويسرا من الأزمة الأوكرانية، الذي اعتبره الكثيرون خروجا غير مبرر عن مبدأ الحياد المتبع.