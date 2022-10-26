https://sputnikarabic.ae/20221026/تهديد-ثلاثي-برد-لا-مثيل-له-إذا-أجرت-كوريا-الشمالية-اختبارا-نوويا-جديدا-1069492850.html
تهديد ثلاثي برد "لا مثيل له" إذا أجرت كوريا الشمالية اختبارا نوويا جديدا
تهديد ثلاثي برد "لا مثيل له" إذا أجرت كوريا الشمالية اختبارا نوويا جديدا
هددت الولايات والمتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، برد "لا مثيل له" على كوريا الشمالية إذا أجرت اختبارا نوويا جديدا. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T10:16+0000
2022-10-26T10:16+0000
2022-10-26T10:16+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068584297_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_fde960c71f015b8559e9246c8571b574.jpg
وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونغ في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الأربعاء، "اتفقنا على أن ردا لا مثيل له سيكون ضروريا إذا قامت كوريا الشمالية بإجراء اختبار نووي سابع".وكان تشو يتحدث إلى جانب نظيريه الياباني والأمريكي، ونائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.بدورها، حثت شيرمان كوريا الشمالية على "الامتناع عن مزيد من الاستفزازات"، ووصفت إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ بـ"الأعمال المتهورة التي تزعزع استقرار المنطقة".وتعتقد واشنطن وحلفاؤها أن "كوريا الشمالية يمكن أن تكون على وشك أن تستأنف اختبار القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017".وتجري كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة هذا العام.ويوم الثلاثاء الماضي، تبادلت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية الطلقات التحذيرية على الحدود البحرية بينهما. وأعلنت كوريا الشمالية أنها ردت على إطلاق نار من طرف كوريا الجنوبية بإطلاق نار من قاذفات القنابل.وكانت كوريا الشمالية، قد أجرت في وقت سابق، محاكاة لضربات نووية تكتيكية بإشراف الزعيم الكوري الشمالي. وأطلقت صواريخ بالستية قصيرة المدى، والمئات من قذائف المدفعية، قرب الحدود بين الكوريتين.
https://sputnikarabic.ae/20221025/أمريكا-ما-زالت-منفتحة-على-الحوار-مع-كوريا-الشمالية-وسط-احتمال-بإجراء-تجربتها-النووية-السابعة-1069469466.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1068584297_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_5f8a45ecc2738bcd4a6e3b9eb4cb8b86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
تهديد ثلاثي برد "لا مثيل له" إذا أجرت كوريا الشمالية اختبارا نوويا جديدا
تابعنا عبر
هددت الولايات والمتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، برد "لا مثيل له" على كوريا الشمالية إذا أجرت اختبارا نوويا جديدا.
وقال
نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونغ في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الأربعاء، "اتفقنا على أن ردا لا مثيل له سيكون ضروريا إذا قامت كوريا الشمالية بإجراء اختبار نووي سابع".
وكان تشو يتحدث إلى جانب نظيريه الياباني والأمريكي، ونائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.
بدورها، حثت شيرمان كوريا الشمالية على "الامتناع عن مزيد من الاستفزازات"، ووصفت إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ بـ"الأعمال المتهورة التي تزعزع استقرار المنطقة".
وتعتقد واشنطن وحلفاؤها أن "كوريا الشمالية يمكن أن تكون على وشك أن تستأنف اختبار القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017".
وتجري كوريا الشمالية
اختبارات الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة هذا العام.
ويوم الثلاثاء الماضي، تبادلت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية الطلقات التحذيرية على الحدود البحرية بينهما. وأعلنت كوريا الشمالية أنها ردت على إطلاق نار من طرف كوريا الجنوبية بإطلاق نار من قاذفات القنابل.
وكانت كوريا الشمالية، قد أجرت في وقت سابق، محاكاة لضربات نووية تكتيكية
بإشراف الزعيم الكوري الشمالي. وأطلقت صواريخ بالستية قصيرة المدى، والمئات من قذائف المدفعية، قرب الحدود بين الكوريتين.