https://sputnikarabic.ae/20221026/خلال-لقائه-هرتسوغ-بايدن-يدعو-إلى-وقف-التصعيد--1069520875.html
خلال لقائه هرتسوغ.. بايدن يدعو إلى وقف التصعيد
خلال لقائه هرتسوغ.. بايدن يدعو إلى وقف التصعيد
قالت قناة عبرية رسمية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا خلال لقائه نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T20:43+0000
2022-10-26T20:43+0000
2022-10-26T20:43+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وأضافت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث إنه خلال اللقاء "أثار الأمريكيون ضرورة وقف التصعيد في المناطق الفلسطينية واقترحوا مبادرات من شأنها مساعدة الاقتصاد الفلسطيني".وتابعت: "خلال الاجتماع ، ناقش بايدن وهرتسوغ مشكلة تنامي معاداة السامية في العالم وهاجموا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإنشاء لجنة تحقيق خاصة بالشأن الإسرائيلي".وفي لقائه مع هرتسوغ، أمس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه قلق من التصعيد في الضفة الغربية ودعا إسرائيل والفلسطينيين إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاولة الحد من العنف وتجنبه"، مجددا التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.وتشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث تقوم الأولى بعملية عسكرية واسعة في مدن شمالي الضفة اغتالت خلالها عددا من الناشطين من بينهم قادة في مجموعة "عرين الأسود" المسلحة، ما فجر موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني.وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال الرئيس الإسرائيلي في تغريدة بحسابه على تويتر: "أنهيت للتو اجتماعا مع صديقي الرئيس جو بايدن، تعهدنا خلاله بمواصلة العمل لترسيخ صداقة قوية بين بلدينا".وأضاف هرتسوغ: "ناقشنا التحديات والفرص التي أمامنا، بدءا بالمصالح الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتهديد الإيراني، وانتهاءً بأزمة المناخ التي اتفقنا على التعاون في التعامل معها".وختم تغريدته بالقول: "التحالف بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى ويسمو فوق أي خلاف. هكذا كان وهكذا سيكون".ويزور هرتسوغ واشنطن بدعوة من بايدن وهذه أول زيارة سياسية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه كرئيس.بدأ هرتسوغ زيارته للولايات المتحدة أمس الثلاثاء، والتقى بوزير الخارجية الأمريكي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومسؤولين حكوميين آخرين.ودعت بيلوسي هرتسوغ لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في موعد غير محدد للاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20221026/بايدن-لهرتسوغ-الاتفاق-التاريخي-مع-لبنان-يجلب-الأمل-والاستقرار-للمنطقة-1069517321.html
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
خلال لقائه هرتسوغ.. بايدن يدعو إلى وقف التصعيد
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قالت قناة عبرية رسمية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا خلال لقائه نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية.
وأضافت قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث إنه خلال اللقاء "أثار الأمريكيون ضرورة وقف التصعيد في المناطق الفلسطينية واقترحوا مبادرات من شأنها مساعدة الاقتصاد الفلسطيني".
وتابعت: "خلال الاجتماع ، ناقش بايدن وهرتسوغ
مشكلة تنامي معاداة السامية في العالم وهاجموا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإنشاء لجنة تحقيق خاصة بالشأن الإسرائيلي".
وفي لقائه مع هرتسوغ، أمس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه قلق من التصعيد في الضفة الغربية ودعا إسرائيل والفلسطينيين إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاولة الحد من العنف وتجنبه"، مجددا التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث تقوم الأولى بعملية عسكرية واسعة في مدن شمالي الضفة اغتالت خلالها عددا من الناشطين من بينهم قادة في مجموعة "عرين الأسود
" المسلحة، ما فجر موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، قال الرئيس الإسرائيلي في تغريدة بحسابه على تويتر: "أنهيت للتو اجتماعا مع صديقي الرئيس جو بايدن، تعهدنا خلاله بمواصلة العمل لترسيخ صداقة قوية بين بلدينا".
وأضاف هرتسوغ: "ناقشنا التحديات والفرص التي أمامنا، بدءا بالمصالح الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتهديد الإيراني، وانتهاءً بأزمة المناخ التي اتفقنا على التعاون في التعامل معها".
وختم تغريدته بالقول: "التحالف بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى ويسمو فوق أي خلاف. هكذا كان وهكذا سيكون".
ويزور هرتسوغ
واشنطن بدعوة من بايدن وهذه أول زيارة سياسية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه كرئيس.
بدأ هرتسوغ زيارته للولايات المتحدة أمس الثلاثاء، والتقى بوزير الخارجية الأمريكي، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومسؤولين حكوميين آخرين.
ودعت بيلوسي هرتسوغ لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في موعد غير محدد للاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس إسرائيل.