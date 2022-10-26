https://sputnikarabic.ae/20221026/دائرة-الإحصاء-الحكومية-الفيدرالية-تعلن-انخفاض-إنتاج-الغاز-الروسي-12-خلال-9-أشهر-1069513244.html
دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية تعلن انخفاض إنتاج الغاز الروسي 12% خلال 9 أشهر
دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية تعلن انخفاض إنتاج الغاز الروسي 12% خلال 9 أشهر
أعلنت دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية "روسستات" أن إنتاج الغاز في روسيا انخفض بنسبة 12.1 في المئة خلال الـ 9 أشهر الماضية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T17:03+0000
2022-10-26T17:03+0000
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اقتصاد
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موسكو – سبوتنيك. جاء ذلك في البيان الصادر عن الدائرة، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الانخفاض حدث خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيان، فإن الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، شهدت إنتاج 428 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يقل بنسبة 12.1 في المئة عن الفترة المماثلة من 2021".ولفت البيان إلى أن إنتاج الغاز المصاحب للنفط في روسيا ارتفع خلال الـ 9 أشهر الماضية بنسبة 0.7 بالمئة، بينما انخفض المؤشر في سبتمبر بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري.وذكرت دائرة الإحصاء أن روسيا زادت إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 10.6 في المئة في عام 2021 لتصل إلى 662 مليار متر مكعب، وزادت الغاز المصاحب للنفط بنسبة 5.8 في المئة لتصل إلى 101 مليار متر مكعب، لكنها خفضت إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.1 في المئة ليصل إلى 30.1 مليون طن.
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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية تعلن انخفاض إنتاج الغاز الروسي 12% خلال 9 أشهر
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أعلنت دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية "روسستات" أن إنتاج الغاز في روسيا انخفض بنسبة 12.1 في المئة خلال الـ 9 أشهر الماضية.
موسكو – سبوتنيك
. جاء ذلك في البيان الصادر عن الدائرة، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الانخفاض حدث خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيان، فإن الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، شهدت إنتاج 428 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يقل بنسبة 12.1 في المئة عن الفترة المماثلة من 2021".
ولفت البيان إلى أن إنتاج الغاز
المصاحب للنفط في روسيا ارتفع خلال الـ 9 أشهر الماضية بنسبة 0.7 بالمئة، بينما انخفض المؤشر في سبتمبر بنسبة 8.9 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري.
وذكرت دائرة الإحصاء أن روسيا زادت إنتاج الغاز الطبيعي
بنسبة 10.6 في المئة في عام 2021 لتصل إلى 662 مليار متر مكعب، وزادت الغاز المصاحب للنفط بنسبة 5.8 في المئة لتصل إلى 101 مليار متر مكعب، لكنها خفضت إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.1 في المئة ليصل إلى 30.1 مليون طن.