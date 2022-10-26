https://sputnikarabic.ae/20221026/دبلوماسيون-روس-يؤكدون-لمسؤولين-أمريكيين-عدم-قبول-تصريحات-قادتهم-بالتورط-في-الصراع-الأوكراني-1069519390.html
دبلوماسيون روس يؤكدون لمسؤولين أمريكيين عدم قبول تصريحات قادتهم بالتورط في الصراع الأوكراني
دبلوماسيون روس يؤكدون لمسؤولين أمريكيين عدم قبول تصريحات قادتهم بالتورط في الصراع الأوكراني
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسيين الروس لفتوا انتباه المسؤولين الأمريكيين إلى عدم مقبولية تصريحات قادة الجيش... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T19:30+0000
2022-10-26T19:30+0000
2022-10-26T19:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أنتونوف: "لقد لفتنا بالفعل انتباه المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى بشكل رسمي، إلى عدم قبول التصريحات (الشجاعة) لقادة الجيش الأمريكي".ونوه الدبلوماسي الروسي الرفيع إلى أن "واشنطن تشارك بشكل متزايد بالصراع في أوكرانيا، وتحول أراضي البلاد (أوكرانيا) إلى ساحة معركة مع روسيا".ونوه أنتونوف: "على الرغم من أنه من الصعب اليوم التكهن بمدى استعداد الولايات المتحدة للذهاب في حالة تفاقم للوضع معنا، إلا أنه لا يسع المرء إلا أن يأمل في أن يظل البيت الأبيض والبنتاغون قادرين على الوقوف عند الخط الخطير".
https://sputnikarabic.ae/20221026/كييف-تصنع-صاروخا-مزيفا-تحضيرا-لعملية-استفزاز-فوق-منطقة-تشيرنوبيل--1069510546.html
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روسيا
دبلوماسيون روس يؤكدون لمسؤولين أمريكيين عدم قبول تصريحات قادتهم بالتورط في الصراع الأوكراني
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسيين الروس لفتوا انتباه المسؤولين الأمريكيين إلى عدم مقبولية تصريحات قادة الجيش الأمريكي حول استعدادهم للانضمام إلى المعارك في أوكرانيا، لأن التورط المباشر للمقاتلين الأمريكيين في الصراع سيؤدي إلى كارثة.
وقال أنتونوف: "لقد لفتنا بالفعل انتباه المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى بشكل رسمي، إلى عدم قبول التصريحات (الشجاعة) لقادة الجيش الأمريكي".
ونوه الدبلوماسي الروسي الرفيع إلى أن "واشنطن تشارك بشكل متزايد بالصراع في أوكرانيا، وتحول أراضي البلاد (أوكرانيا) إلى ساحة معركة مع روسيا".
"المشاركة المباشرة للجيش الأمريكي في الأعمال العدائية ستؤدي إلى نتائج كارثية. أنا مقتنع بأن المزيد من تفاقم الوضع ليس في مصلحة واشنطن".
أناتولي أنتونوف
السفير الروسي لدى واشنطن
ونوه أنتونوف: "على الرغم من أنه من الصعب اليوم التكهن بمدى استعداد الولايات المتحدة للذهاب في حالة تفاقم للوضع معنا، إلا أنه لا يسع المرء إلا أن يأمل في أن يظل البيت الأبيض والبنتاغون قادرين على الوقوف عند الخط الخطير".