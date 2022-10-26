عربي
https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيسي-يقول-إن-حادث-مزار-شيراز-الإرهابي-لن-يمر-دون-رد-فيديو-1069518111.html
رئيسي يقول إن حادث مزار شيراز الإرهابي لن يمر دون رد... فيديو
رئيسي يقول إن حادث مزار شيراز الإرهابي لن يمر دون رد... فيديو
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T18:59+0000
2022-10-26T18:59+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن رئيسي للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ".وقال رئيسي إن: "العمل الإرهابي لن يمر دون رد وأن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".وأضاف "نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه".وفي وقت سابق اليوم، قتل 15 شخصاً وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال إثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفذ ثالث، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.وأمس الثلاثاء، قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
https://sputnikarabic.ae/20221025/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تفاصيل-مقتل-إثنين-من-عناصره-في-إطلاق-نار-شرقي-البلاد-1069473672.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران
أخبار إيران

رئيسي يقول إن حادث مزار شيراز الإرهابي لن يمر دون رد... فيديو

18:59 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.
طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن رئيسي للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفاصيل مقتل إثنين من عناصره في إطلاق نار شرقي البلاد
أمس, 17:04 GMT
وقال رئيسي إن: "العمل الإرهابي لن يمر دون رد وأن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".
وأضاف "نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه".
وفي وقت سابق اليوم، قتل 15 شخصاً وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.
وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال إثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفذ ثالث، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
وأمس الثلاثاء، قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:31 GMTЛюди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала