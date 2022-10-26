https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيسي-يقول-إن-حادث-مزار-شيراز-الإرهابي-لن-يمر-دون-رد-فيديو-1069518111.html
رئيسي يقول إن حادث مزار شيراز الإرهابي لن يمر دون رد... فيديو
رئيسي يقول إن حادث مزار شيراز الإرهابي لن يمر دون رد... فيديو
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T18:59+0000
2022-10-26T18:59+0000
2022-10-26T18:59+0000
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن رئيسي للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ".وقال رئيسي إن: "العمل الإرهابي لن يمر دون رد وأن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".وأضاف "نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه".وفي وقت سابق اليوم، قتل 15 شخصاً وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال إثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفذ ثالث، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.وأمس الثلاثاء، قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
https://sputnikarabic.ae/20221025/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تفاصيل-مقتل-إثنين-من-عناصره-في-إطلاق-نار-شرقي-البلاد-1069473672.html
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أخبار إيران
رئيسي يقول إن حادث مزار شيراز الإرهابي لن يمر دون رد... فيديو
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.
طهران - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن رئيسي للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ".
وقال رئيسي إن: "العمل الإرهابي لن يمر دون رد وأن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".
وأضاف "نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب
لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه".
وفي وقت سابق اليوم، قتل 15 شخصاً وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.
وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، أنه تم اعتقال إثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفذ ثالث، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
وأمس الثلاثاء، قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وعنصر من قوات التعبئة الشعبية، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.