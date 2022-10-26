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https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيس-أرامكو-يؤكد-أن-سوق-النفط-يشهد-تقلبات-بعد-جائحة-كورونا-1069500137.html
رئيس "أرامكو" يؤكد أن سوق النفط يشهد تقلبات بعد جائحة كورونا
رئيس "أرامكو" يؤكد أن سوق النفط يشهد تقلبات بعد جائحة كورونا
قال رئيس شركة النفط السعودية "أرامكو" وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين حسن الناصر، إن تقلبات سوق النفط بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب أثرت على سلاسل الإمداد. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T12:25+0000
2022-10-26T12:25+0000
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وأكد الناصر أن "هناك مجموعة من العوامل بينها زيادة أسعار الفائدة وارتفاع التضخم أدت إلى وجود نظرة غير إيجابية لدى البعض".وأوضح المسؤول السعودي أن "أرامكو السعودية أطلقت استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة والطاقة المتجددة التي تقوم بتقليل الكربون بنسبة 15% بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2018".ولفت إلى أن الشركة "ستقوم بتقليل 55 مليون طن في عام 2025 من خلال الاستثمارات ورفع كفاءة الحلول القائمة على تقليل الكربون".وأكد الناصر خلال جلسة حوارية ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار أن "أرامكو تعمل على الاقتصاد الدائري الكربوني والعديد من التقنيات التي تسهم في تقليل انبعاثات الكروبون، ومشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في الطاقة ذات الكربون الأقل مثل الهيدروجين".
https://sputnikarabic.ae/20220814/أرباح-أرامكو-السعودية-ترتفع-بنحو-90-في-الربع-الثاني-من-2022-لتبلغ-484-مليار-دولار-1066380902.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد

رئيس "أرامكو" يؤكد أن سوق النفط يشهد تقلبات بعد جائحة كورونا

12:25 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEشركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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قال رئيس شركة النفط السعودية "أرامكو" وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين حسن الناصر، إن تقلبات سوق النفط بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب أثرت على سلاسل الإمداد.
وأكد الناصر أن "هناك مجموعة من العوامل بينها زيادة أسعار الفائدة وارتفاع التضخم أدت إلى وجود نظرة غير إيجابية لدى البعض".
وأوضح المسؤول السعودي أن "أرامكو السعودية أطلقت استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة والطاقة المتجددة التي تقوم بتقليل الكربون بنسبة 15% بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2018".
ولفت إلى أن الشركة "ستقوم بتقليل 55 مليون طن في عام 2025 من خلال الاستثمارات ورفع كفاءة الحلول القائمة على تقليل الكربون".
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وأكد الناصر خلال جلسة حوارية ضمن جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار أن "أرامكو تعمل على الاقتصاد الدائري الكربوني والعديد من التقنيات التي تسهم في تقليل انبعاثات الكروبون، ومشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في الطاقة ذات الكربون الأقل مثل الهيدروجين".
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